Töltényekre leltek a paksi ásatáson

Második világháborús lőszereket és kézigránátokat találtak hétfőn Pakson egy régészeti ásatás során. Szabó Antal, a Paksi Városi Múzeum régésze elmondta, hogy a Gárdonyi utcában végeznek feltárást egy olyan területen, ahol hamarosan családi ház épül. Mint mondta, a térség településmagja a római korban Dunakömlődön volt, az újkorban a mai Erzsébet szálló környékén, a hódoltság idején viszont a két terület között. Ezen a részen végeznek most feltárásokat, és találtak ott egy 1500-1600-as évekbeli temetőt.

A munka során azonban egy árokrendszert is felfedeztek, amelyről sejtették, hogy nem a temető része. Ez is beigazolódott, amikor két fémrekeszre bukkantak, benne töltényekkel. Értesítették a rendőrséget, ők pedig tűzszerészeket hívtak a helyszínre. A szakemberek átvizsgálták a területet, ekkor találtak meg kézigránátokat is. Ezeket mind elszállították.

Szabó Antal hozzátette, hogy a Fazekas Ferenc régész kollégája által vezetett ásatás a végéhez közelít, és a feltárt sírok többsége az 1600-as évekből származik.