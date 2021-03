Tovább zajlik az oltás a Paksi Gyógyászati Központban

Ezt ne hagyja ki! Eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat Fekete-Győr András (videó)

Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere és dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója sajtótájékoztatón beszélt a paksi oltási helyzetről a TelePaks TV-nek.

Az elmúlt hetekben nagyon sok oltást adtak be, több esetben már a második körös vakcinát kaphatták meg a páciensek. A háziorvosok a rendelkezésre álló oltóanyag, a regisztráltak egészségügyi állapota és kora alapján választják ki azokat, akiket behívnak oltásra. Az önkormányzat hivatali dolgozói segítenek a szervezésben, illetve ők értesítik az érintetteket oltásuk időpontjáról és helyszínéről. A háziorvosi rendelők mellett a Tolna Megyei Balassa János Kórházban, valamint a Paksi Gyógyászati Központban is oltják a paksi és környékbeli regisztráltakat.

Dr. Bodnár Imre úgy nyilatkozott, az oltakozókat úgy kell elosztaniuk, hogy minél kisebb legyen a tumultus. A gyógyászati központban jelenleg reggel fél nyolctól délután hatig oltanak. Az első oltási héten háromszázötven embert oltottak be, ezen a héten négyszázötven oltakozót várnak, valamint a rendvédelmi szervektől kijelölt hatvan főt.

Az oltások részleteiről dr. Bodnár Imre főigazgató beszélt. Elmondta, hogy valamennyi háziorvos központilag kiadott, regisztráltakból összeállított listáról választja ki a pácienseket, akiket a rendelkezésére álló oltásokból részesíthet. Az oltópontok is kapnak listát, amelyen az szerepel, hogy a praxisok meghatározott számú ember közül hányat oltanak be az adott héten. Az oltakozókat úgy kell elosztaniuk, hogy minél kisebb legyen a tumultus – tette hozzá a főigazgató. A főigazgató hangsúlyozta, senki ne gondolja, hogy önmagáról kora és betegsége alapján megállapíthatja, mikor kerülhet sorra, hiszen egy praxisban sok hasonló korú és állapotú ember van. A háziorvos állít sorrendet, és előfordul, hogy valakit – például alapbetegsége miatt – nem lehet az adott oltásra küldeni, hanem másikra kell, amit nem azon a héten adnak. Most még a rendes háziorvosi és szakellátás mellett kell elvégezni a vakcinázást, ami okozhat fennakadásokat. Az oltások kapcsán kedvező tapasztalatokról számolt be a főigazgató, eddig nem fordult elő jelentősebb mellékhatás. Az oltás beadását követően legalább fél óra megfigyelés következik.

Szántó Zoltán alpolgármester az egészségügyi ellátórendszer március 1-el történt átalakításáról is beszélt. A gyógyászati központ szakemberei is az új egészségügyi szolgálati jogviszony alapján dolgoznak, a váltás zökkenőmentesen zajlott, a szakellátás továbbra is a legmagasabb szakmai színvonalon történik.

Dr. Bodnár Imre kiemelte, a szakorvosok Szekszárdra kirendelése egyelőre megszűnt, a gyógyászati központban kialakított oltóhelyen kettő-négy orvos és négy szakdolgozó tevékenykedik forgó rendszerben, mert a szakellátások tekintetében ez kevésbé észrevehető. Fontos, hogy a szakrendelésekre továbbra is előjegyzés alapján érkezzenek a betegek.