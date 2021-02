Továbbra is az angol nyelv a legnépszerűbb

Néhány éve már rendszeresen elérhetőek az orosz nyelvtanfolyamok is Pakson és Szekszárdon, a legkedveltebb nyelvek, az angol és a német mellett. Az otthoni nyelvtanulás lehetősége is népszerűvé vált az utóbbi időben, amellyel várhatóan a járvány elvonulása után is sokan fognak élni.

Lapunk utánajárt, hogy a koronavírus-járvány hogyan befolyásolta a nyelviskolák működését, valamint hogy jelenleg milyen nyelvtanulási lehetőségek vannak. Simon Andrea, a Katedra Nyelviskola vezetője elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt nagyobb létszámú csoportokat nem indítanak, amíg nem enyhül a helyzet. Nyelviskolájukban jelenleg négy–hat fős kiscsoportokban, egyéni órákon vagy online formában tanulhatnak a jelentkezők, akiknek a korosztálya továbbra is változó, tizennégy évestől egészen a nyugdíjaskorúakig. – Tapasztalataink szerint a járvány a nyelvtanulási kedvet nem vetette vissza, csak a módszereken kellett változtatniuk. A megszokott tíz–tizenkét fős csoportok helyett négy–hat fős tanulói létszámmal dolgozunk – tette hozzá. Ismertette, hogy elindították webshopukat, ahol kényelmesen otthonról lehet nyelvtanulási csomagokat vásárolni, és online csoportban vagy egyéni tanfolyamon részt venni. Nagyon népszerű ez a lehetőség, várhatóan a járvány elvonulása után is sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel. Hazánk egyetlen száz százalékban online nyelvvizsgáján pedig a vizsgázók minden héten tehetnek angol vagy német nyelvvizsgát vizsgatermükben Szekszárdon, vagy az otthonuk kényelméből is. – A vizsga előtt ingyenes próbavizsga-lehetőséget is biztosítunk. A népszerű nyelvek – mint mindig – most is az angol és a német, de pár éve rendszeresen indítunk orosz nyelvtanfolyamokat is Szekszárdon és Pakson – mondta. A Helen Doron Nyelviskola csecsemőkortól oktat angol nyelvet Pakson és Szekszárdon. Érdekes tapasztalatuk, hogy az utóbbi időben a mindennapjainkat meghatározó pandémia angol kifejezései már középszintű nyelvtudás alatt is ismerősek a tanulóknak. – Ebből is látszik, hogy mindennapi életünket ma már nagyon erősen átitatja az angol nyelv: a munka, a kommunikáció, a fiataloknak a játék nyelve – mondta lapunknak Szalay Zsuzsa, a nyelv­iskola tulajdonosa. – Érdekes, hogy míg országosan kilencven százalék felett van az angolul tanulók aránya, addig Szekszárdon jóval erősebben van jelen a német nyelv. Úgy látjuk, hogy a közoktatás a legtöbb esetben sajnos még mindig nem tudja megoldani, hogy használható nyelvtudást tudjon adni az arra vágyóknak. Az angol nyelvről az az általános vélekedés, hogy alapszinten nem nehéz, így sokan vágnak bele magán­úton is. Az utóbbi években azonban jól láthatóan erősödött az igényes nyelvtudásra, magasabb, felsőfokú vagy anyanyelvi szintű tudásra vágyók tábora. A fiatalok mindennapi érintkezésükhöz, a felnőttek üzleti partnereikkel való zökkenőmentes kapcsolattartásuk érdekében fejlesztik nyelvtudásukat. Egyre többen kezdik úgy érezni, nem engedhetik meg maguknak, hogy nyelvtani hibákat kövessenek el, vagy pongyolán, pontatlanul fogalmazzanak. A koronavírus-járvány több angol írásbeli kommunikációt, az angol nyelvi rövidítések elterjedését, a nyelv „rövidülését" is magával hozta a szakember szerint. Kínai nyelvből kevesen vizsgáztak Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály nyelvvizsga statisztikája alapján angol nyelvből harmincegyezer-kilencszáztizenöten vizsgáztak az elmúlt év második felében. Német nyelv tekintetében ez a szám hatezerkilencszáz-harminchét, francia nyelvnél pedig négyszázhatvannyolc. Spanyolból négyszáztízen, olaszból háromszázöten, cigány lovári nyelvből száznyolcvanöten, oroszból száznegyvenegyen, eszperantóból százhuszonketten tettek le vizsgát. Idegenek magyar nyelvből pedig negyvenöten. Svéd nyelvből harmincöten, holland nyelvből harminchárman, latinból huszonheten, románból huszonnégyen, szlovák nyelvből huszan, horvát és szerb nyelvből tizenketten vizsgáztak, ukrán nyelvből pedig tizenegyen. Japán nyelvből heten, portugál nyelvből négyen, kínai nyelvből pedig hárman.