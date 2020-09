Továbbra is ingyen varrnak maszkot

Minden Tolna megyei településen komolyan veszik a koronavírus okozta pandémiát, így van ez a Tamási járásban található Tolnanémediben is. Vígh László polgármester arra kérte a község lakosságát, hogy a koronavírussal kapcsolatosan vegyék komolyan a szakemberek által javasolt előírásokat. A következőkre ki is tért: tartsák be a szociális távolságot, fertőzésgyanús tünetek esetén telefonon keressék a háziorvost, a gyakori kézmosás és a maszk használatának fontosságára pedig külön felhívta a figyelmet.

Mint Vígh László ismertette, maszkokhoz továbbra is ingyen lehet a településen hozzájutni, miután ketten felvállalták ezek készítését. A neveik a község hivatalos zárt Facebook-csoportjában megtalálhatóak – ahogy a polgármester felhívása is –, a részleteket online, telefonon velük lehet egyeztetni. Vígh László polgármester azzal zárta a sorait, hogy mindenki vigyázzon magára és vigyázzanak a környezetükben élőkre, legfőképpen azzal, hogy betartják a járványveszéllyel kapcsolatos szabályokat.