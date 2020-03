Továbbra is kaphat ebédet a gyerek, ha a szülő igényli

Az iskolák, középiskolák mellett az óvodák és bölcsődék is bezártak Szekszárdon a koronavírus járvány miatt. A nevelési-oktatási és szakképző intézményekkel jogviszonyban álló gyermeknek a város továbbra is biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést.

Mint azt a Szekszárd.hu írja, az iskolások esetében már 2020. március 17. napjától, a bölcsődés és óvodás gyerekek számára 2020. március 24-től van erre lehetőség. A szülők az igényeket az [email protected] e-mail címen, valamint telefonon is leadhatják a gyermek nevének, intézményének és csoportjának, osztályának megjelölésével az első elviteli időpontot megelőző nap délelőtt 9.00 óráig. A telefonszámokról a www.szekszard.hu oldalon lehet tájékozódni.

Az önkormányzat azt kéri, hogy ha két, vagy több különböző intézménybe járó gyermeke számára kéri a szülő az ebédet, és az átvételre emiatt különböző helyeken kerülne sor, jelezze rendeléskor, és következő naptól természetesen biztosítják az egy helyen történő átvétel lehetőségét.

Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt közölte, múlt hét pénteken 154 gyereknek kértek meleg ételt, keddre már 202 főnek. Prischetzkyné Márkus Emőke, a Dienes iskola igazgatója elmondta, eddig körülbelül naponta harminc tanulónak vitték haza az ebédet a szülők. Lehetőség van arra is, hogy azoknak a szülőknek a csemetéit, akik nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését, mert például az egészségügyben dolgoznak, továbbra is megőrizzék az iskolákban, óvodákban kis csoportokban. Ők naponta háromszor kapnak étkezést. A Dienes iskolában egy napra kérte egy anyuka két gyereke elhelyezését, majd bejelentette munkáltatójának, hogy nem tudja vállalni a munkába járást, így ebben az intézményben most egy tanuló napközbeni elhelyezését sem kell megoldani.

A veszélyhelyzet miatt azoknak a gyermekeknek az ellátásáról is a gondoskodik az önkormányzat, akik szekszárdiak, de nem szekszárdi intézménybe járnak, ezért más települési önkormányzat kötelezettsége lenne az étkeztetésük megszervezése. Az ő szüleik a 20/274-3534 telefonszámon jelezhetik igényüket.