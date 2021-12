Továbbra is népszerű kikapcsolódás a mozi

Van olyan mozi, amely sok nézőt tud fogadni kedvező jegyárak mellett, más a kiemelkedő akusztikával, vizuális technikával és az újdonságokkal vonzza be az érdeklődőket Tolna megyében. Egy a közös: a járványhelyzet egyiknek sem kedvez.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal erősödő radikalizálódása veszélyes a jogállamiságra

Bölcskén tágas, csaknem 230 férőhelyes mozi üzemel, ahol péntektől vasárnapig napi három előadással várják a nézőket, akik mint Leimszider Gábor mozigépésztől megtudtuk, akár 90 kilométerről is járnak hozzájuk. A Rákóczi Filmszínházban 16 órától gyermekeknek szóló, 18 órától családi filmeket, este pedig a felnőtteknek szóló mozit vetítenek. Áraik kifejezetten pénztárcabarátok.

A mozigépész szerint a korábbiaknál kevesebb most a premier, a forgalmazók mintha „visszafognák” a filmeket az alacsonyabb nézőszám miatt, kivárva a korlátozások végét. Leimszider Gábor úgy tapasztalja, a maszk kötelezővé tételével érezhetően csökkent a nézőik száma. Egyelőre csak ennyi változott, nincs létszámkorlát, és akár egymás mellett is ülhetnek a nézők. Az újranyitás feltétele volt, hogy legyen légcserélő, amely az előadások alatt náluk is folyamatosan működik. Tavaly ilyenkor, a korlátozások alatti kényszerpihenőt egyébként hasznosan, felújításokkal töltötték: kényelmesebbre cserélték a székeket, új szőnyegeket helyeztek ki, megújultak a mosdók, a kiállítóterem, az előtér.

Kérdésünkre, hogy mi a most futó filmek közül a „sláger”, a mozigépész elárulta, az utóbbi hetekben a gyermek­előadások közül a Vadlovak hortobágyi mesefilm, a Sütimanók, az Imbo, a dzsungel hercegnője „tarolt”. A felnőttek novemberben több horrort is nézhettek, amit sokan kedvelnek, de már érezhetően ők is könnyedebb mozira vágynak. Decemberben érkeznek is ilyenek, például a Nagykarácsony, az első igazi magyar karácsonyi film.

A Paksi Moziban külön kialakított, de kisebb moziterem működik a legmodernebb technikával, 3D-s vetítéssel, 7.1 sztereó hanggal, ahol összesen 90 nézőt tudnak leültetni alkalmanként, igaz, itt hétköznaponként napi háromszor van vetítés. Az első előadás 16, az utolsó pedig 20 órakor kezdődik, hétvégén emellett délelőtti, matinévetítéseket is rendeznek – mondta el Zomborka Zoltán üzemeltető. Hozzátette, közönségmoziként ők kevesebb művészfilmet játszanak, és a többiekkel összehasonlítva náluk van a legtöbb, legkorábbi premier: általában az országos megjelenéssel egyszerre adják a filmeket.

A legutóbbi James Bond-mozit szeptemberben, percre pontosan a világpremierrel egy időben játszották, de az összes hazai mozival egy időben kezdték vetíteni múlt héten az Énekelj 2. családi animációs filmet is. Általában két-három bemutató jut egy hétre, decemberben érkezik a Mátrix 4., a Pókember új része, és e hét csütörtöktől már látható a Nagykarácsony. Az elmúlt napok „sztárja” a Gucci-ház életrajzi-bűnügyi film volt. Utóbbi annyira népszerű, hogy még a következő napok műsorrendjét is kicsit átalakítják miatta: nem veszik le a programról, hanem tovább vetítik. Hasonlóan népszerű volt a Szellemirtók folytatása és a 2006-os eseményeket feldolgozó, „ellenszélben” is országszerte szépen teljesítő Elxúrtuk című magyar film is – tudtuk meg, ugyanakkor itt is érezhetően csökkentette a nézőszámot a kötelező maszkviselés.

Művészfilmeket is bemutatnak A megyeszékhelyen egy mozi működik, a Babits Kulturális Központban. Megkeresésünkre Berlinger Attila, az intézmény igazgatója elmondta, a 60 fő befogadására alkalmas Agóra Mozi népszerű, több filmet is telt ház előtt vetítenek. A legkedveltebb műfajok közé tartoznak a fantasztikus akciófilmek, de közönségük nagyon szereti a horrort, a romantikus mozikat, a gyerekfilmeket, de elégedettek a novemberben vetített magyar filmek nézőszámaival is. Az év utolsó előtti hónapjában három hazai gyártású produkciót – egy drámát, egy horrort és egy természetfilmet – tudtak műsorra tűzni. Bár az Agóra Mozi nem artmozi, mindig kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az akár kisebb érdeklődésre is számot tartó, de a nemzetközi filmfesztiválokon jól teljesítő alkotásokat, „művészfilmeket” is bemutassák.