Továbbra is változatlan a megyében azonosított fertőzöttek száma

Jó ideje most már, hogy a koronavirus.gov.hu térképe szerinte 17 koronavírussal fertőzött személy tartózkodik Tolna megyében. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a szomszédságunkban is hasonló a helyzet. Egyetlen környező megyét kivéve, sehol sem változott a regisztrált fertőzöttek száma. És abban az egyben is, Fejérben kettővel nőtt 310-ről 312-re.

Országosan 3150 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 idős krónikus beteg. Ezzel 383 főre emelkedett az elhunytak száma, 801-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.