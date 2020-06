Tragikus haláleset miatt épült meg a kápolna

Tengelicen és környékén megannyi kúria, kápolna és kastély található. Ezeket 2014-ben egyetlen túraútvonallal összekötötték: ez lett a Zöld út. Ezúttal a Benyovszky-kápolnát és a parkerdőt látogattuk meg.

Tengelic, melynek címerében a tarka tollazatú madár az ott élők sokszínűségét szimbolizálja, 6 kastéllyal, illetve kúriával büszkélkedhet. A faluban 2014-ben átadott „Zöld út” a megkopott dicsőségű kúriák és a környék nevezetes élővilága közt kanyarog.

Gindly-Benyovszky-kúria parkja volt Tolna megye első természetvédelmi területe. Itt található az erdei tanösvény, melyet bejárva rengeteg érdekességet megtudhatunk a kúria történelméről, valamint a parkerdő különlegességeiről. Többek közt azt, hogy milyen sokszínű életvilággal rendelkezik az erdő, megannyi különleges növénnyel, idős, százéves fákkal, sőt, pókbangót is láthat az figyelmes kiránduló, de állatvilága is jelentős, szürke gémek, macskabaglyok és királykák is gyakorta előfordulnak.

Az ösvény kétség kívül egyik legérdekesebb és leglátványosabb része a kápolna. Ennek inkább története figyelemfelkeltő, mert a végletekig tragikus. A leírások szerint gróf Benyovszky Rezső és kisfia, Emánuel a parkban várták, hogy a vacsorára hívó jelzést megkapják. A gyermek vígan játszadozott, durrogtatta a játékpisztolynak tűnő tárgyat. A gróf állítólag annyira örült gyermeke jókedvének, hogy néhány percre magára is hagyta őt. S amíg ő a kastélyban tartózkodott, tisztázatlan körülmények között a gyermek a fejéhez szegezhette a pisztolyt. Mire a gróf visszatért, már csak a vérben úszó ájult testet találta. Azonnal kórházba szállították, majd felhajóztak Budapestre, de életét már nem tudták megmenteni. A gróf vigasztalhatatlan lett, a 13 esztendőt megélt Emánuel emlékére és végső nyughelyének építtette a kápolnát, ahová végül a grófot is eltemették 1954-es halálát követően.

Megannyi érdekes teória keringett a kápolna kapcsán, mivel a család zárt életet élt, a cselédeknek, falusi népeknek megtiltották, hogy gyalogútjaik során a sírkápolna felé menjenek, másfelé kellett kerülniük, haladniuk. Ezért természetes, hogy az épületet kezdettől fogva misztikum övezte a helyiek szemében, olvashatjuk.

A kápolnát 2014-ben újították fel.