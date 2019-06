Tragikusan zárul az idei akácszezon

Az idei az elmúlt harminc év egyik legtragikusabb akácszezonja a méhészeknek. Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke egyenesen mézkatasztrófáról beszélt pár napja. Nemcsak a gyenge termés okoz gondot a szakmának, de tömegével rajzanak a méhek is, így a méhészek egy része méz és méhek nélkül maradt.

Egy átlagos évhez képest alig fele termett akácmézből idén. Ez legfeljebb csak a hazai szükségletet fedezi, exportra nem jut, noha ez a legfőbb terméke a magyar méhészeknek. Az akácvirágzás alatti hűvös, szeles, csapadékos időben Szekszárd környékén csak egyetlen nap volt – május 18-a –, amikor reggeltől estig tudtak dolgozni a méhek, mondta Nagyernyei Attila szekszárdi méhész, aki a megyei egyesület elnöke is. Ezt követően már az is eredménynek számított, ha a méhek egy-egy napon pár órára ki tudtak repülni a kaptárból. Egy pergetésnél még a tíz kilót sem érte el a nyert mézmennyiség, míg egy átlagos évben huszonöt kiló körüli volt az eredmény.

Az ok egyértelműen az időjárás. Éppen az akácvirágzásra érkezett meg Magyarországra a várva várt csapadék, esőben viszont a méh nem tud kirepülni. Ráadásul a tíz-tizenöt fokos nappalok sem voltak ritkák, mondta Bross Péter. Ilyen időben napok kellenek, míg magához tér az akác, huszonöt fok körüli, napsütéses idő kellett volna a jó mézeléshez. Vannak méhészek az országban, akik idén nem tudtak akácmézet pergetni. Nemcsak a kevés termés okoz gondot, hanem a szinte folyamatos rajzások is, melyeknek még nincs vége.

A rajzás a méhészek rémálma, mondta Nagyernyei Attila. Idén azért volt ebből sokkal több, mint egy átlagos évben, mert a csapadékos időben be voltak zárva a kaptárba a méhek, ahol bölcsőt építettek, és ahogy jobb lett az idő, ahelyett, hogy mézet gyűjtöttek volna, egyszerűen kirepültek rajokban. Volt olyan Tolna megyei méhész, aki Nógrádba vándorolt, mivel ott később nyílt az akác, közben a méheinek egy része lerajzott. Úgy jött haza, hogy se méhei, se méze nem volt, csak a sok kiadása.

– Sajnos egyre több méhész kényszerül felszámolni a tevékenységét. Ez már a sokadik olyan szezon, ami nem hoz annyi nyereséget, hogy a kiesett éveket is pótolja – mondta Nagyernyei Attila. – A rajzás főleg ott jellemző – bár idén még a nagyon gondos ellenőrzésnél is előfordult – ahol nem értek rá naponta ránézni a kaptárakra. Igaz volt olyan raj is – én magam láttam –, mely szakadó esőben repült ki a kaptárból – tette hozzá.