Trópusi forróság telepszik ránk, az egészségünk a tét!

A nyári, megszokottnál is nagyobb hőség veszélyekkel is járhat. Egészségünk megtartása érdekében óvintézkedésekre van szükség. Orvosok adnak hasznos tanácsokat.

Ezt ne hagyja ki! Így politizálnak a baloldalon az aranyérmek nyomában

Jóllehet a meteorológiai nyár augusztus 31-én véget ér, ez nem jelenti azt, hogy addig még, avagy azután is, ne lennének forró napjaink. Éppen most kezdődik el egy ilyen periódus, olyan hőséggel, mely – a kellő óvintézkedések elmulasztása estén – az egészséget is károsíthatja. Nem ez az első ilyen szakasz, a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság júliusban is adott ki közös közleményt a forróság, illetve veszélyei miatt.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a nagy melegben mindenki fogyasszon több folyadékot, lehetőség szerint vizet, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. A kánikulában a hatvanöt évnél idősebbek, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők tartoznak a veszélyeztetettek körébe, náluk kiemelten oda kell figyelni. Ám a hőség nemcsak az ő szervezetüket terheli meg, hanem az egészséges felnőtteket is. Vannak olyan betegségek, melyek a hőség hatására felerősödhetnek, illetve a gyulladások is lassabban gyógyulhatnak.

Mit tehetünk, illetve mit érdemes, sőt, szükséges tenni, ellensúlyozva a magas hőmérséklet hatását? Dr. Ferk Dóra szekszárdi háziorvos arról tájékoztatta portálunkat, hogy a teljes testet lehűtő langyos vagy hideg zuhany serkenti a keringést. A fiataloknak, az egészséges felnőtteknek ajánlott a nyári melegben a jelentősen megemelt folyadékbevitel, ám az időseknél a túl sok víz miatt pangás, lábdagadás alakulhat ki. A túl kevés folyadékbevitel is problémát okozhat: kiszáradás következhet be, amely miatt a szervek nem működnek megfelelően. Kiemelten fontos a lédús gyümölcsök és a víz fogyasztása, naponta 2,5–3 liter folyadékot vegyünk magunkhoz. Az sem mindegy milyet: ásványi anyagokat tartalmazó vizet érdemes inni, sőt minimális konyhasót is tehetünk a vízbe, ugyanis az izzadással nem csak folyadékot veszítünk.

Vízből is készülhet üdítő ital A nagy melegben óhatatlan bekövetkező folyadékvesztést pótolni kell. Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos egy korábbi megkereséskor egyebek mellett azt tanácsolta, hogy a hagyományos csapvíz vagy buborékmentes ásványvíz mellett fogyasszunk könnyű levest, zöldségféléket – például salátát és céklát – és gyümölcsöt is. Valamennyi táplálék folyadékpótló jelleggel bír. A pincehideg víz pedig némi gyümölcslével és citromkarikával vonzó üdítő itallá alakítható át. Ha fellép a fáradékonyság, étvágytalanság, szédülés, fejfájás, szapora szívverés, hányinger, akkor joggal gondolhatunk a kiszáradásra. Ilyenkor aprólékosan adagolva pótoljuk az elvesztett folyadékot és lehetőleg minél előbb keressünk egy hűvös helyet. Ajánlatos akár több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A bárki által igénybe vehető, légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán (www.okf.hu).

Borítóképünkön: szombattól ismét kiadták a hőségriasztást. Az idősek a veszélyeztetettek közé tartoznak