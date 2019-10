Tudja, hogy mindig új feladatok, kihívások, fejlesztések jönnek

Állami és megyei elismerésben részesült nemrégiben Sarkadi Ferenc tűzoltó ezredes, a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. Mint mondta, végigjárta a ranglétrát, de eztán sem dől hátra.

A tűzoltás és a műszaki mentés területén végzett csaknem három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozatát adományozta Sarkadi Ferenc tűzoltó ezredesnek Áder János köztársasági elnök. A Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője az augusztus 20. alkalmából rendezett ünnepségen vehette át az állami kitüntetést, majd nem sokkal később a Megyenapon újabb díjban, a Tolna Megye Közbiztonságáért elismerésben részesült, amelyet a megye közbiztonsága és a lakosság védelme érdekében a szakterületén végzett magas színvonalú, példaértékű és áldozatos munkájáért, társadalmi szerepvállalásáért, szakértő vezetői tevékenységéért kapott.

Sarkadi Ferenc elmondta, hogy óriási szakmai elismerésnek, illetve csapatmunka eredményének tartja az állami kitüntetést, amely – akárcsak a megyenapi díj – meglepetés volt számára. Utóbbi elismerés kapcsán hozzátette, hogy munkája során módja volt megismerni szinte az egész megyét, amelyet három katasztrófavédelmi kirendeltség, a paksi, a szekszárdi és a dombóvári fed le. Kiemelte, hogy többször volt szükség a három kirendeltség szoros együttműködésére, például a tiszai és a dunai árvízi védekezésben, vagy a vörösiszap-katasztrófa felszámolása során.

A pályaválasztás azonban először még más irányba terelte. Sarkadi Ferenc Bogyisz­lón töltötte gyermekéveit, a tolnai gimnáziumban érettségit, majd Szekszárdon autószerelői szakmát szerzett, aztán a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán diplomát. Ezt követően közel tíz éven át mezőgazdasági telepvezetői feladatokat látott el. Ebben a munkakörben többször volt részese tűzvédelmi ellenőrzéseknek, jól tudta, milyen követelményeknek kell megfelelni, így némi rálátása lett erre a szakmára is. A mezőgazdaság állami átszervezése során úgy döntött, érdemes váltania, és a tűzoltóság mellett döntött. A szekszárdi hivatásos tűzoltóság állományába 1992. október elsején szerelt fel, aztán végig járta a ranglétrát. Kiemelt előadói státuszba került, ám amíg nem szerezte meg az alapfokú szakmai képesítést, csak felügyelettel vehetett részt a káresetek felszámolásában. Mint mondta, ez idő alatt vonulós tűzoltóként sokat tanult a gyakorlott, nagyobb tűzoltó múlttal rendelkező kollégáktól.

Nem sokkal később a tiszti átképzőt is elvégezte, és egy rövid időre szolgálatparancsnok lett. A következő lépcsőfok 1994–2005 között a tűzoltási és műszaki mentési osztály vezetői beosztása volt a szekszárdi tűzoltóságon. Sok feladattal és felelősséggel járt ez a munkakör, ami mellett továbbra is folyamatosan képzete magát. Ezt követően parancsnokhelyettes lett, majd megbízott parancsnok. A szekszárdi közgyűlés jóváhagyásával 2006. január elsején nevezték ki tűzoltó parancsnokká. A katasztrófavédelem szervezetének átalakítását követően Sarkadi Ferenc 2012 áprilisától volt a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, 2013 szeptemberétől pedig a paksi kirendeltséget irányítja. Mint mondta, folyamatosan együtt élt a tűzoltósággal, és olyan vezetőkkel dolgozhatott együtt, akik szívügyüknek tekintették a szervezet múltját, jelenét és a jövőjét. Bármely területen dolgozott, jó kapcsolatot alakított ki a működési és illetékességi területhez tartozó önkormányzatokkal, a civil és a karitatív szervezetekkel, a társszervekkel.

Szekszárdi parancsnoksága alatt jelentős változások történtek a megyeszékhelyen. Megnyílt az első bevásárlóközpont, ahol először alkalmaztak a megyében közvetlen tűzátjelző rendszert. Ebben az időszakban épült az M6-os autópálya, amelynek alagútjai nagyrészt Tolna megyéhez tartoztak. Ezek komoly kihívást, a tűzmegelőzés és a mentő tűzvédelem terén is sok újdonságot hoztak, melyekre fel kellett készülni és fel kellett készíteni a beavatkozó állományt is. A megyei kórházi műtőblokk fejlesztése, a Béla király tér rekonstrukciója, az ipari park létesítése szintén növelte a feladatok sorát, és a biztonság érdekében az egyre nagyobbá váló szekszárdi rendezvények is mind több egyeztetést igényeltek. Pakson hasonló most a helyzet, hiszen jelentős feladatot jelent a város rekonstrukciója, az ipari park bővítése, a lakóparkok kialakítása, emellett pedig az atomerőmű hatósági, szakhatósági feladatát is a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el. A katasztrófavédelem átalakítása szintén sok újdonsággal, a feladatok bővülésével járt.

Sarkadi Ferenc az elismerések után sem dől hátra, mivel tudja, mindig jönnek új feladatok, kihívások, fejlesztések, melyekre fel kell készülni és hatékonyan alkalmazni a mindennapok során. Hozzátette, ahhoz, hogy az ember hosszú távon eredményes tudjon lenni, szükség van elhivatottságra, a szakma szeretetére, kitartásra és esetében az sem mellékes, hogy Szekszárdon és Pakson is jó csapattal dolgozhatott együtt.