Tüntetni mennek Brüsszelbe a méhészek megyénkből is

A méhek pusztulásának megállítása és a hazánkba is bezúduló hamis méz felszámolása volt a két fő téma hétfőn este a Szekszárdi Méhész Egyesület legutóbbi klubgyűlésén. A Babits Mihály Kulturális Központ Csatári terme zsúfolásig megtelt érdeklődővel. A rendezvényen részt vett Bross Péter is, aki az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke.

Minden télen szakmai rendezvényekkel teszik hasznossá a klubfoglalkozásaikat a méhész egyesület tagjai. Legutóbb Illés Sándor szekszárdi méhészt kérték fel, hogy ismertesse saját módszerét, technológiáját, mely példaértékű lehet a többiek számára is, hiszen jelentősen csökkenteni tudta a méhpusztulást a saját gazdaságában.

Az elmúlt években sok szó esett arról, hogy pusztulnak a méhcsaládok, szinte minden földrészen erről számoltak be a szakemberek, és ezt összefüggésbe is hozták a növényvédő szerek használatával. Az uniós szabályozás több készítmény használatát fel is függesztette, de úgy tűnik a méhek pusztulásának konkrét okát még nem találták meg.

Illés Sándor technológiájának lényege, hogy minden évben új lépekre helyezi a családokat. Abból indult ki a méhész, hogy annyi káros anyag gyűlik össze a lépekben, hogy érdemes évente fertőtleníteni a kaptárakat, és egy szuper higiénikus környezetet teremteni a méheknek. A szekszárdi méhész tapasztalata pozitív, nála a méhpusztulás jelentősen csökkent.

Bross Péter, az OMME elnöke kérdésünkre elmondta, abszolút egyetértett az előadóval. Sajnos, ma már sehol a világon nem lehet úgy méhészkedni, mint nagyapáink idején, sokat változott a világunk, és a méheket ért károsító tényezőket minimalizálni kell, mert félő, hogy teljesen kipusztulnak a szorgos kis rovarok.

A rendezvény másik témája a hamis mézek beáramlása volt. Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke elmondta, szinte mindenkinek volt a témáról véleménye, hiszen mindnyájan érzik, hogy nehézkes az értékesítés éppen a hamis mézek miatt. A tapasztalatuk az, hogy hiába teszik szóvá szinte minden fórumon, az utóbbi tíz évben nem fordultak jó irányba a dolgok.

Azzal Bross Péter is egyetértett, hogy sportszerűtlenek a piacon a feltételek, mert az uniós országok méhészeinek mézei csak nagyon szigorú laboratóriumi vizsgálatok szerint kerülhetnek forgalomba, a zömében Távol-Keletről érkező mézet viszont ilyen elvek alapján nem vizsgálják. A méznek nevezett termék így olcsón kerül a polcokra, és versenyhátrányba kényszeríti ezzel a valódi, jó minőségű magyar mézet.

A méhészek felháborodása nagy, nem csak hazánkban, de az unió minden országában, éppen emiatt január 18-án nagy tüntetést szerveznek Brüsszelben, az uniós parlament előtt. Ekkor lesz ugyanis egy plenáris ülés, melyre minden uniós ország agrárminisztere elmegy és fel is szólal. Tolna megyéből húsz körüli az eddigi jelentkezők száma, mondta Nagyernyei Attila. A méhészek saját költségükön utaznak ki Brüsszelbe, és abban bíznak, hogy most nagyobb hatása lesz a demonstrációjuknak, mint tíz évvel ezelőtt volt. Brüsszel csak az egyik helyszín lesz, Párizsban, Amszterdamban és Berlinben is folytatódnak a tüntetések, az adott ország méhészeinek részvételével.

Szakmai háttéranyaggal segítik a munkát Bross Péter az OMME elnökeként hangsúlyozta, nem az egyesület szervezi a magyar méhészek brüsszeli tüntetésen való részvételét. Azt nem vitatja, van aki ebben látja a kiutat a jelenlegi helyzetből, hiszen vélhetően nagy sajtóérdeklődés kíséri majd a megmozdulásokat, és a médián keresztül is lehet nyomást gyakorolni a közvéleményre és a politikára. A kérdésre, hogy az egyesület akkor mit tud tenni a mézhamisítás megállítása ellen, az elnök elmondta, az egyesület készítette el azt a szakmai anyagot, melyet dr. Nagy István agárminiszter magával visz Brüsszelbe, ahol fel is szólal. A magyar miniszter egyébként már novemberben is kifejtette a véleményét az uniós parlamentben a mézhelyzetről. Bross Péter úgy véli, egyre nagyobb a nyomás az uniós bizottságokon, előbb-utóbb lépniük kell ezen a területen is, hiszen ha így folytatódik a méz értékesítése, akkor nem lesz érdemes minőségi termékkel foglalkozni.

Borítókép: Zsúfolásig megtelt a terem érdeklődőkkel, a méz értékesítésének gondjai minden méhészt érzékenyen érintenek