Túraútvonal köti össze a helyi látványosságokat

Csikóstőttős a kisebb községek közé tartozik, mintegy nyolcszázan lakják. Ugyanakkor számos természeti értékkel és gazdag kulturális örökséggel rendelkezik. A szépen karban tartott helység számos látogatót vonz, elsősorban a környékbeli iskolákból és településekről. Dombóvár felől természetközeli túra keretében kerékpárúton is elérhető.

A község önkormányzata, Pintér Szilárd polgármester vezetésével, hatékonyan épít a már meglévő alapokra. A turisztikai adottságok továbbfejlesztésére és új attrakciók létrehozására Csikóstőttős rendszeresen új forrásokat keres. Tavalyelőtt a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című, hazai és EU-s támogatású TOP-os pályázaton több mint 105 millió forintot sikerült nyerni. Azóta Csikóstőttősön átfogó turisztikai fejlesztés valósult meg több helyszínen. A horgásztónál Tóparti Pihenő épült férfi és női, valamint mozgáskorlátozottak által is használható vizesblokkal és egy fedett közösségi térrel. Megújult a Hét Patak Gyöngye Natúrparkhoz tartozó, a falu legmagasabb pontján 2011-ben átadott Kilátó, akárcsak a Kneipp taposó: utóbbi ökoturisztikai látványosság egy aromaterápiás kerttel és négy kültéri fitnesz játszótéri elemmel bővült. Ezeket a helyszíneket túraútvonal köti össze.

A tervezet harmadik, legjelentősebb eleme a múlt hét végén, szombaton délután valósult meg. Az önkormányzat tavalyelőtt vásárolta meg azt az üresen álló ingatlant, mely immár – új köntösben – mint a helyi Hagyományok Háza várja a közönséget. Az 1938-ban, hagyományos német stílusban épült lakóházat eredeti állapotában sikerült helyreállítani, a pajta nagyobb része is megújult. A látványos kemencét egy erdélyi iparosember készítette. Az épületben a település hagyományait, mezőgazdaságát, konyhaművészetét és mindennapi életét kiállítás mutatja be, továbbá Károlyi András festő és grafikusművész állandó tárlata is itt kapott helyet. A lakóházban interaktív eszközökkel felszerelt, előadások és konferenciák megtartására alkalmas oktatóterem is található.

– Ma végére értünk a 2002 óta tartó fejezetnek – mondta a Hagyományok Háza ünnepélyes átadásán a polgármester, aki zárszavában mindenkit arra biztatott: maradjon bátran addig, ameddig csak jól érzi magát.

Őseink öröksége a jövőbe mutat „Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Ezzel a Kodály Zoltán idézettel utalt arra Potápi Árpád János, hogy milyen alapvető fontossága van kultúránk megőrzésének és továbbörökítésének. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Hagyományok Háza avatásán, az eredményekből erőt merítve, új célok meghatározását is javasolta, arra hivatkozva, hogy a kormány a jövőben is mindig támogatni fogja a településeket.

Borítóképünkön: A Hagyományok Háza avatáskor Pintér Szilárd és Potápi Árpád János vágta át a bejárat elé kifeszített nemzetiszín szalagot