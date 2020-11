Megjelent az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiadott ötödik tűzvédelmi teszt. Öt percet igénybe vevő tűz- és balesetügyi felmérésben vehetünk részt az interneten.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság weboldala írja: elkészült az OTB ötödik interaktív tudáspróbája. A bizottság az általános tűzmegelőzéssel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos kérdéseken túl ezúttal az ifjúsági versenyekkel kapcsolatos ismereteket helyezte fókuszba.

Az online teszt kérdései elsőre egyszerűnek tűnnek, azok megválaszolásához mégis szükséges némi háttérismeret. A kérdések a katasztrófavédelem több szakterületét is érintik, egyebek mellett az is kiderül belőle, ki lehet ma Magyarországon tűzoltó. A teszt megoldása kapcsolódó videókat, ajánlásokat, magyarázatokat is tartalmaz, melyek abban segítenek, hogy az olvasó kellően elmélyíthesse meglévő ismereteit. Az eddigi visszajelzések alapján az online tesztek népszerűek a honlap látogatói körében, év végéig még egy alkalommal jelentkezik hasonló tudáspróbával a bizottság.

Az ötödik tűzvédelmi teszt és a korábban publikáltak a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján érhetők el. A katasztrófavédelem havonta jelentkezik új tűzvédelmi teszttel, amely kitöltése legfeljebb öt percet vesz igénybe.

Borítóképünk illusztráció