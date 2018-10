Tűzoltónak lenni igazán nemes hivatás

Szervezett tűzvédelmének 145. évfordulóját ünnepli idén Szekszárd. Ebből az alkalomból ünnepséget tartottak csütörtökön a Művészetek Házában. A rendezvényen a köszöntők elhangzása után elismeréseket adtak át.

– Fontos megállni a hétköznapok sodrásában, és megköszönni azt a munkát, amelyet a Szekszárdon és környékén élők érdekében végeznek a megyeszékhely tűzoltói, akik a lakosság élet- és vagyonvédelmére tették fel az életüket. Tűzoltónak lenni a szó legnemesebb értelmében hivatás – kezdte köszöntőjét Ács Rezső polgármester azon az ünnepségen, amelyet tegnap tartottak a város szervezett tűzvédelmének 145. évfordulója alkalmából a Művészetek Házában.

Ács Rezső arra is kitért, hogy a tűzoltóság ugyan már nem az önkormányzat fenntartásában működik, mégis odafigyelnek a szervezetre, jó a város együttműködése a katasztrófavédelmi kirendeltséggel és az igazgatósággal. A jó kapcsolatot pedig szeretnék a jövőben tovább erősíteni. Ennek szellemében a környékbeli önkormányzatokkal összefogva, a laktanya belső felújításához biztosít anyagi forrást a város.

Történeti áttekintést Velencei István tűzoltó ezredes, nyugalmazott parancsnok adott. Mint mondta, 145 évvel ez előtt, 1873-ban rendkívüli eseménynek lehettek tanúi Szekszárd lakosai, amikor megalakult a Szegzárdi Önkéntes Tornász és Tűzoltó Egylet. Az országban ez volt az ötödik szervezett tűzoltóság, amelynek dr. Boda Vilmos volt az életre hívója. – Rendkívül sokat tett Szekszárdért. Negyvenegy éven keresztül volt tűzoltóparancsnok, és számos más területen is közéleti szerepet vállalt, illetve országgyűlési képviselőként is segítette a térség fejlődését – méltatta a nagy elődöt Velencei István. Emlékeztetett arra is, hogy az I. világháború súlyos csapást mért a szekszárdi tűzoltóság személyi- és eszközállományára, az újraszervezést 1920-ban kezdték. A II. világháború után államosították a szervezetet, ekkor merült fel az addig a városháza épületében lévő tűzoltóság áthelyezése. Így aztán 1952-ben adták át jelenlegi helyén, a Mikes utcában, a laktanyát.

Velencei István zárásként az elmúlt évtizedek nagyobb káreseményeit, illetve közösségi programjait idézte fel.

Az évfordulós ünnepségen Kiefaber Gábor tűzoltó alezredes, a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője a már nyugdíjas tűzoltókat köszöntötte. Háláját fejezte ki azért a munkáért, amelyet aktív éveikben végeztek, és amiért átadták tudásukat. – A mai tűzoltók az általuk elkezdett utat folytatják – mondta az alezredes, aki Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének jókívánságait is tolmácsolta. Végül ajándéktárgyat adott át azoknak a nyugdíjas kollégáknak, akik kerek születésnapot ünnepelnek az idén.

Az évforduló alkalmából rajzpályázatot is hirdetettek. Az óvodás korcsoportban az 1. számú Óvoda Kindergarten Virág csoportja lett az első, az alsó tagozatosok között Baranya Liliána, a felsősök közül pedig Sipter Gergő Benedek alkotását találták a legjobbnak. A tűzoltói hivatás mibenlétét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az eredményhirdetés ideje alatt befutott egy riasztás, ezért a szolgálatban lévő állomány tagjai pillanatok alatt otthagyták az ünnepséget, hogy segítséget nyújtsanak.

Elismerték a munkájukat

Az ünnepségen elismeréseket adtak át. A Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség dísztárgyat adományozott a tűzoltóság érdekében, huzamos időn keresztül kifejtett tevékenységük elismeréseként Breining József főtörzsőrmesternek, Gébert Attila őrmesternek és Révész Ákos törzsőrmesternek.

A Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség nevében Gergelics István nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Szövetség elnöke dísztárgyat adott át a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak.

Dr. Balázs Gábor ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója emléktárgyat adott át Ács Rezső polgármesternek, Velencei István nyugalmazott ezredesnek, Gergelics Istvánnak, Schneider Mihályné Erzsikének, aki nyugdíjasként is aktívan közreműködik a tűzoltó hagyományok és a bajtársi közösség ápolásában és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak.