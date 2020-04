Úgy gondolják, hogy a pétanque-nál van fontosabb sport

A Szekszárdi Városvédők megadják az esélyt a pétanque-nak. Ám ezzel együtt azt gondolják, előbbre való volna a sportközpont vezetőjének a nagy klubokkal tárgyalnia, mint francia golyójátékpályákat építtetnie.

A kigolyózott igazgató utódjáról – Avagy a pétanque-pálya margójára címmel közöltek bejegyzést a Szekszárdi Városvédők. Ugyanezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót az egyesület elnöke, Szabó Balázs tegnap. Letette ugyanis hat pétanque-, azaz francia golyójátékpálya alapkövét Malomsoki Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont nemrégiben kinevezett ügyvezető igazgatója. A játékot versenyszerűen egyelőre hárman űzik a megyeszékhelyen, de az ügyvezető szerint van esély arra, hogy akár szekszárdi csapat is induljon a 2021-es világjátékokon. Szabó Balázs azt mondta, „ám legyen, adjunk egy esélyt a pétanque-nak”, de nem titkolta azt a véleményét, nem biztos, hogy ennek kell lennie egy új igazgató első intézkedésének. Szerinte fontosabb lett volna leülni a nagy sportklubok vezetőivel és tárgyalni a célokról, a segítségnyújtási lehetőségekről.

A városvédők elnöke arról szintén beszélt, aggódásra adhat okot, hogy az Éljen Szekszárd Egyesület (ÉSZ) frakciója szerinte rejtegeti Malomsoki önéletrajzát. Pedig abból kiderülhetne, miért az ürömi futballedző került egy jó és helyi szakember, Csillag Balázs helyére. Szabó Balázs emlékeztetett, az ÉSZ zárt ülésen golyózta ki a többi pályázót, akik között volt szekszárdi, környékbeli, aki alkalmas lett volna. Malomsoki Krisztián a városvédők eddigi tájékozódása szerint nemcsak baráti, de üzleti kapcsolatban is állt Bomba Gáborral, az ÉSZ frakció vezetőjével.

Szabó Balázs hiányolja a kormánypárti képviselők határozott állásfoglalását is, úgy látja, a sportközpont ügyében eddig csak Ács Rezső polgármester szólalt meg. Őt most is megkerestük, és azt mondta, nem a pétanque a legfontosabb sportkérdés a városban. Nem titkolta azt sem, hiányolja az ÉSZ sportkoncepcióját.

Több kérdés is felvetődött A sajtótájékoztató után telefonon szerettük volna elérni Malomsoki Krisztiánt, a sportközpont ügyvezető igazgatóját, de épp egy megbeszélésre sietett, így azt üzente, hogy később, esetleg csütörtökön keressük. Nemcsak a pétanque-pályákkal kapcsolatban érdeklődtünk volna, de azt is szerettük volna megkérdezni, hogy a tradicionális sportklubokkal sikerült-e bármiben egyeztetnie. Szabó Balázs szerint az is kérdés, a csarnok leállása óta miért megy a fűtés az épületben, hiszen ott az ügyvezetőn kívül legfeljebb egy-két ember tartózkodik. Szerinte az szintén milliós nagyságrendű veszteséget jelent a városnak, hogy sem a sportcsarnokot, sem a fürdőt nem zárták be. Ezen túl azt is mondta, hogy tudomása szerint az ügyvezető nem élt a kormány által biztosított bértámogatással, nem fordított figyelmet arra, hogy tíz százalékot megspóroljon a munkabéreken, ami további több mint fél millió forintos megtakarítást jelentett volna a városi cégnek.

Borítókép: Szabó Balázs a pétanque-pálya tervezett helyszínén beszélt aggályairól