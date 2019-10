Új fejezet nyílik a miniszter és a város közötti együttműködésben

Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős miniszter és Ács Rezső, Szekszárd polgármestere legutóbb május elején írt alá együttműködési megállapodást. A két fél csütörtökön rendkívüli térségfejlesztési támogatásról tájékoztatta a sajtót. Ács Rezső elmondta, új fejezet nyílik együttműködésükben, amely kiterjed intézmények, így a szőlőhegyi óvoda és bölcsőde, a Baka- és a Dienes iskolák, valamint az alap egészségügyi ellátás fejlesztésére, továbbá a közlekedési korszerűsítésekre, így az elkerülő úttal kapcsolatos beruházásra.

Süli János tájékoztatása szerint kiváló az együttműködésük a városvezetéssel, a miniszter bízik a folytatásban. Elmondta, a korábban aláírt megállapodás előkészítése a finisébe ért, a város fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket most tovább bővítik. Süli János arra is kitért, hogy kormányzati szándék, hogy azoknak, akiket érint a szerdán történt gázrobbanás, segítenek. Azt is megerősítette, hogy a paksi bővítés miatt legalább kétszáz új lakást kell építeni.