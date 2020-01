Új képzéseket is kínál a szekszárdi egyetemi kar

Nyílt napot tartott a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar csütörtökön. Új képzések, új képzőhelyek, nagyobb érdeklődés jellemzi a kart, melyről a dékán, oktatók és fiatalok is beszéltek.

– Új képzésekkel jelenünk meg – nyilatkozta prof. dr. habil Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja. Az egyik a gyógypedagógia alapszak, melyet két szakiránnyal is elindítunk. A másik pedig a vidékfejlesztési agrármérnök alapképzésünk. Úgy tűnik, hogy a két új képzés népszerű.

– Megmaradtak a régebbi képzéseink is. Itt és Pécsett is el tudunk indítani egyes pedagógus alapképzéseket; a gyógypedagógia viszont csak Szekszárdon lesz. A környezetkultúra is indul Pécsen amellett, hogy itt is szerepel a kínálatban. Az üzleti szakoktató BA-képzésünket Szombathelyen is meghirdettük, együttműködve a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karral.

– A keresztféléves adatok arra utalnak, hogy sokan jelentkeztek, sokan első helyen jelölték meg a PTE KPVK-t, és sokan jöttek el az alkalmassági vizsgára. A nyílt napon is több az érdeklődő. Ez a több képzőhelyes, új portfólióval való megjelenés jelentős hallgatói létszámnövekedést eredményezhet, és remélhetőleg bevételnövekedést is – emelte ki a dékán.

Dr. Varga István, a PTE KPVK adjunktusa felhívta a figyelmet: mostanában már emelt szintű érettségi kell minden szakra. A szociális munkán egyébként korábban is az kellett. Éppen ezért társadalomismeretből szerveznek egy emelt szintű felkészítőt, teljesen ingyenesen. Márciustól kéthetente, csütörtök-pénteki napokon három órától részt tudnak venni azok a középiskolások vagy már végzettek, akik szociális munkás szakra szeretnének jönni, és társadalomismeretből tennének emelt szintű érettségit.

Akik ellátogatnak a nyílt napra, azok egy részében van egyfajta bizonytalanság. Van elképzelésük arról, hogy mit szeretnének, de még nem kristályosodott ki. Egy szakra be szeretnének jutni, de érdekli őket egy második vagy egy harmadik is. És itt a standoknál, ahogy beszélgetnek a hallgatókkal vagy a hallgatói önkormányzat tagjaival vagy az oktatókkal, megerősödhet bennük, hogy ezt a szakot akarják vagy egy másik szak izgalmasabb nekik, számolt be benyomásairól dr. Varga István adjunktus.