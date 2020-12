Új klippel várja a járvány végét a Don Gatto

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Új YouTube-videója jelent meg a Don Gatto szekszárdi hardcore punk zenekarnak. A Tomorrow Is Another Day című klip kapcsán a banda alapítója, Acélos Balázs nyilatkozott.

Úgy fogalmazott: van egy haverjuk, az Áronka, aki gördeszkás ügyekben utazik, és mondta, hogy kéne egy klip, ahol deszkáznának, a Don Gatto meg zenél.

Az együttes azt reagálta: oké, de nincs új számuk. Áron meg mondta, hogy nem baj, jó lesz valami régi is. Aztán elővették ezt a két éve megjelent dalt, amely most így, a jelenlegi káoszban még aktuális is. Azt énekli, hogy „tomorrow is another day and everything will be okay”, szóval hogy jön majd egy új nap, amikor minden frankó lesz.

– Kicsit féltünk, hogy megint jön valami korlátozás, aztán bukik a forgatási időpont, de szerencsére meg tudtuk oldani a dolgot – jegyezte meg Acélos Balázs gitáros.

Nagyon vidám volt amúgy az egész: attól is tartottak picit, hogy majd a közönséget noszogatni kell, de az első perctől kezdve vették a lapot és rendesen nyitogatták a sörösdobozokat is, szóval nem volt gond, hatalmas buli kerekedett – ahol a zenekar négy órán keresztül ugyanazt a számot játszotta.

– Fény az alagút végén? Látni nem látjuk, de várjuk, hogy vége legyen a veszélyhelyzetnek. Meg hogy ne legyen megint valami gebasz, de ahogy a dolgok alakulnak a világon… Mindegy, ne is menjünk bele – tette hozzá Acélos.

A zenekar további terveiről is ejtett néhány szót. – Lassan alakulnak az új számok, én meg már nagyon várom a tavaszt, mert ez az idő valami borzadály.