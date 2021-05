Új, korszerű röntgengépek kerültek a gyógyászati központba

Ezt ne hagyja ki! Így tolmácsolt Szijjártó Péter Karácsony Gergelynek – a világváros vezetője nem tud angolul (videó)

A betegellátás színvonalának emelése volt a célja az új röntgengépek beszerelésének – mondta el a bemutató programon dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója. A gyógyászati központ sajtótájékoztatóján jelen volt Süli János miniszter és Szabó Péter, Paks polgármestere is. A röntgengépek beszereléséhez a komplett informatikai rendszert is ki kellett cserélni, melynek összértéke közel kétszázötven millió forint. Az új képalkotók sokkal kisebb sugárdózissal működnek, mint az eddigiek, mely a betegbiztonság szempontjából is egy fontos dolog. A főigazgató elmondása szerint sokkal élesebb, modernebb képet alkotnak. Szabó Péter hozzátette, több mint tizenhét éves röntgengépeket cseréltek most le, és nagyon jól illeszkedik a város fejlesztéséhez, hiszen az önkormányzat az elmúlt években jelentős beruházásokat valósított meg az egészségügy területén. Süli János miniszter kiemelte, hogy a koronavíruson átesett betegek tüdőállapotát is kiválóan felül lehet vizsgálni az új berendezésekkel.