Új közös hivatalok állnak fel hamarosan a Tamási járásban

A tamási járásban több önkormányzat új településsel alkot közös önkormányzati hivatalt hamarosan.

Megszűnt a Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal, Hőgyészen áll össze ötágú partnerség. Erről is tárgyaltak a hétfői rendkívüli testületi ülésen Szakályban. A Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetése elkerülhetetlenné vált, miután a Szakály, Dúzs, Mucsi hármas társulásból a legutóbbi önkormányzati választások után Dúzs kilépett, Szakály és Mucsi együttes lakossága pedig nem teszi ki az előírt kétezer főt, így Szakály önálló közös hivatali székhelyként nem működhetett tovább. Mivel 2019. december 13-ig nem tudott döntést hozni arról a község képviselő-testülete, hogy melyik közös önkormányzattal szeretne együttműködni a továbbiakban, ezért a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatolja mindhárom fentebb említett települést, létrehozva ezzel egy ötszereplős, csaknem ötezer fős összlakosságot érintő hivatalt Hőgyész, Szakály, Dúzs, Mucsi és Kalaznó között ez év január elsejétől – ismertette a tényállást Tokainé dr. Mézes Mária, a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal helyettesítő jegyzője. Az ülésen jelenlévő képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag támogatták.

Kérdésünkre Feuerbach Szabolcs, Szakály polgármestere elmondta, megpróbált partnertelepüléseket találni ahhoz, hogy a község továbbra is gesztora maradhasson egy közös önkormányzati hivatalnak, ám nem járt sikerrel, viszont a jövőt illetően így is bizakodó. Mint fogalmazott, a jegyző és a könyvelés lesz közös az új felállásban, minden más marad a régiben: az önkormányzat költségvetése és működése önálló marad, a hivatal személyzetében változás nem várható, ahogy a falubeli konyha és az óvoda is önálló gazdálkodási egységként üzemel tovább. Tokainé dr. Mézes Mária az ülésen ezt megerősítette, s mint mondta, az egyetlen lényegi eltérést az jelenti majd, hogy a jegyző nem lesz a faluban állandó jelleggel, illetve kiegészítette annyival, hogy a lakosság részéről nincs ok az aggodalomra, hiszen az ügyintézés a megszokott módon zajlik tovább ezután is.

Az újiregi és az értényi önkormányzati hivatalok is megszűnnek, mivel a települések lakosságszámai nem teszik ki a kétezer főt. Értény a tamási, Újireg pedig nagykónyi közös önkormányzathoz tartozott. A különválásról szóló egyeztetések már megkezdődtek. Iregszemcséhez tartozik majd mindkét település.

Az önkormányzati törvény szerint ugyanis a közös hivatalok tagtelepülései összlakosság számának el kell érnie legalább a kétezer főt, és csak az adott járásokon belül jöhetnek létre. Feltétel még, hogy a társult önkormányzatokat legfeljebb egy település közigazgatási területe választhatja el egymástól.

Az idei évben, az átszervezések során, megszűnt a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal. Gulyásné dr. Könye Katalin tamási jegyző a napokban tájékoztatta a lakosságot a város hivatalos honlapján, hogy a jogutód az idei év elejétől a Tamási Polgármesteri Hivatal, új szervezeti felépítéssel.

Borítóképünkön Máté Szabolcs, Hőgyész polgármestere