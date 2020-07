Új lehetőségeket rejt a pótfelvételi eljárás is

Kihirdették az egyetemi ponthatárokat július 23-án. Az ideihez hasonlóan magas arányban még soha nem kerültek be felsőoktatási intézményekbe a jelentkezők.

A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának dékánja, dr. Szécsi Gábor elmondta: a magyar felsőoktatás egészét nézve a rossz hír az, hogy országos viszonylatban 2020-ban radikálisan, látványosan csökkent a jelentkezői létszám. Ennek okát az emelt szintű érettségi vizsgák bizonyos hiányában jelölte meg. Azok szigorú követelményeinek teljesítésére ebben a rendkívüli évben ugyanis csak kevés tanuló vállalkozott. Ez azt vonta maga után, hogy majdnem minden egyetemi képzési területre kevesebb lett a jelentkező. És nemcsak a jelentkezők, hanem a felvehető hallgatók száma is csökkent.

A jó hír, hogy ilyen körülmények között a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar olyan eredményt ért el, amilyet a Pécsi Tudományegyetemen még egy-két kar tudott csupán: a KPVK-ra a tavalyi mennyiséghez képest még nőtt is a jelentkezők száma. A szekszárdi kar ennek alapján az élvonalba tartozik, sőt: arányait tekintve a PTE-karok közül legjobban ide nőtt a jelentkezői kedv.

Dr. Szécsi Gábor konkrét számokat is közölt: a felvett hallgatók száma tavaly 197, idén már 216 volt a szekszárdi karra. És ez még nem minden: a dékán erősen számít arra, hogy a majdani pótfelvételi eljárás során újabb jelentkezőkkel bővül a lista. A pótfelvételi lehetőségét egyébként azért is ajánlotta a felsőoktatásba vágyók figyelmébe, mert államilag támogatott helyeket is célba lehet venni.

A dékán megerősítette: a PTE-KPVK végeredményben valamennyi képzését el tudja indítani, Szekszárdon és Pécsen egyaránt. A kar új mesterképzésére is felhívta a figyelmet, ez pedig a szociálpedagógia, amely érdekes módon a mostani pótfelvételi eljárás alkalmával indul legelőször. És államilag támogatott formában is. A dékán ehhez megjegyezte: a szociálpedagógia mesterképzésre elsősorban pedagógiai képzettséggel rendelkezőket várnak.

A kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy egyes szakok állami ösztöndíjas és önköltséges képzésén ugyanakkora a ponthatár, elmondta, az egyes képzéseket azzal próbálják népszerűbbé tenni, hogy több államilag támogatott helyet hirdetnek.

A Garay János Gimnázium volt diákja, a tizenkilenc éves Killer Fédószija a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának kémia alapszakára felvételizett. 300 körüli ponthatárra számított, végül valamivel több lett, ő viszont 347 pontot szerzett. Azért választotta Pécset, mert nem túl zsúfolt, szimpatikus város. Ottani kollégiumba is jelentkezett. Idővel mesterképzésre is menne, de talán már külföldre.