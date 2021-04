Új médiafelületeken jelentkezik Paks II.

Ezt ne hagyja ki! A baloldalon is élcelődnek Fekete-Győr alkalmatlanságán

Új közösségi felületeket indított el a Paks II. Zrt. – adta hírül Paks II. a weboldalán. A társasági honlap mellett Face­book- és Linkedin-oldalt is üzemeltetnek. – Az évszázad legnagyobb hazai beruházásának előrehaladása indokolttá teszi, hogy újabb felületeken, Instagramon és Twitteren is megjelenjünk – közölte Mittler István, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója.

A most elindult hivatalos Instagram-oldal révén elsősorban ismét a fiatalok felé nyit a cég. – A Paks II.-nél dolgozók átlagéletkora negyven év, a fiatal szakemberek aránya a projektben mintegy negyven százalék. Ezekből a számokból is látszik, hogy fiatal a csapat, a több évtizedes tapasztalattal bíró szaktekintélyek és a tehetséges ifjú szakemberek közösen dolgoznak a beruházáson. Fontosnak tartjuk, hogy az ő nyelvükön is megszólaljon a cég a közösségi médiában – tette hozzá.

A kommunikációs igazgató kitért arra is, hogy a társaság angol nyelven indított Twitter-csatornáján elsősorban a nukleáris ipar nemzetközi szereplőit és a hírügynökségeket tájékoztatja a projekt előrehaladásáról. – Nemcsak hazánkban, de az egész világon figyelemmel kísérik a paksi projektet. Ezért is működtetünk angol nyelvű honlapot, és ezért jelenünk meg most angol nyelven a Twitteren – fogalmazott. Mittler István kiemelte: okkal választották az indulás dátumaként április 22-t, vagyis a Föld napját.

– Ezzel is hangsúlyozzuk, hogy az atomenergia az áramtermelés egyik legtisztább, legfenntarthatóbb módja. A nukleáris alapú energiatermelés a klímaváltozás elleni küzdelem egyik fontos eszköze. Ezt nem csak a nukleáris szakma állítja, erre a következtetésre jutott nemrégiben az Európai Bizottság független tudományos szolgálata, a Közös Kutatóközpont is, amely megállapította: a szél-, a víz- és a nukleáris energiatermelési ágazatok rendelkeznek a legkisebb üvegházhatásúgáz-kibocsátással.

A kommunikációs igazgató hozzátette: tudományosan megalapozott elemzések alapján kimondható, hogy a nukleáris energiatermelés nem jár jelentősebb humán és környezeti kockázattal, mint más, a jelentésben megtalálható megújuló és nem megújuló villamosenergia-termelési technológiák.