Új mentőautó érkezett a szekszárdi állomásra

Bővült a Szekszárdi Mentőállomás gépparkja, ma délután ugyanis ünnepélyes keretek között új menőautót adott át dr. Csató Gábor az Országos mentőszolgálat főigazgatója a bázisnak.

– Az elmúlt tíz évben több mint ezer autót vásároltunk a mentőszolgálat számára, amelyek mind modern mentéstechnikai felszereléssel rendelkeznek – jelezte a főigazgató. Elmondta, hogy a most Szekszárdra érkezett jármű az egyik legújabb beszerzésből való, amely ezzel nem áll meg, hiszen a 82 autós tenderből további járművek átadása történik meg hamarosan, akár itt, Szekszárdon is. Örömmel jelezte, hogy az összes jármű életkora már itt, Szekszárdon is négy év alatt van, ami nagy biztonságot jelent betegnek és mentősnek egyaránt. Csató Gábor megköszönte a helyi mentősök járvány alatti megfeszített munkáját, valamint azt, hogy százszázalékos az átoltottságuk, amely azt jelenti, hogy egymásra és a betegekre is figyelnek. Az új mentőautóhoz azt kívánta, hogy minél kevesebbszer kelljen használni.

Horváth István országgyűlési képviselő a Tolna megyeiek nevében szintén köszönetét fejezte ki a mentősök áldozatos munkájáért, hozzátéve, a Szekszárdi Mentőállomás mintegy 150 ezer környékbeli ember biztonságára ügyel, és járművei évente közel nyolcezer alkalommal vonulnak ki. A köszönet és hála mellett a képviselő azt is jelezte, hogy az anyagi megbecsülést is szeretnék erősíteni, amely azt jelentené, hogy a tervek szerint jövőre harminc százalékkal emelnék a mentősök béreit. Köszönetet mondott azoknak a szekszárdi civil szervezeteknek és polgároknak is, akik a járvány időszakában kiemelten támogatták a mentősöket.