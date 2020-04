Új udvari játékokat kapott az óvoda

Tizenkét kültéri játékot telepítettek Tolnanémedi óvodájába, mintegy három és fél millió forint értékben, a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Minderről Vígh László polgármester tájékoztatta lapunkat. A játékok fejlesztik a gyerekek mozgását, ügyességét, egyensúlyérzékét, koncentrációs képességét. Található köztük csúszdás torony, játszófaház, mókuskerék, lengőgerenda, mérleghinták, hinták.

– A kültéri játékok kiválasztását az óvoda vezetőjére, az óvónőkre bíztam, később azokat a kérésünknek megfelelő időpontban két nap alatt kitelepítették – mondta.

A megrendelést teljesítő cég munkatársai az uniós szabályoknak megfelelően helyezték el az új kültéri játékokat. A telepítés feltételeként az óvoda udvarán található régi, elavult játékokat már korábban eltávolították. Az egy héten át tartó munkálatokban önkéntesként vettek részt többen, köztük óvodai alkalmazottak, valamint a polgármester is. A tereprendezés után még negyven darab tuját is ültettek, amelyek költségét az önkormányzat állta. Az óvoda a simontornyai Vak Bottyán óvoda és bölcsőde tolnanémedi tagintézménye, jelenleg home office üzemmódban működik, azonban mivel három fő felett kötelező óvodai felügyeletet tartani, és azt a településen öt gyermeknek kérték, ezért a picik a jövő héttől már használhatják is a játékokat.

A kültéri játékokat készítő cégtől a helyi szülői munkaközösség korábban már rendelt, szintén az óvodai udvarba játékokat, azokat jótékonysági bevételből, adományokból összegyűlt összegekből finanszírozták.