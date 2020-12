Új városközpont alakul a megyeszékhelyen

Régóta várt építkezés megkezdéséről tartott sajtótájékoztatót Ács Rezső, Szekszárd polgármestere és Dömötör Csaba, a Tolna megyei Szakképzési Centrum kancellárja szerdán.

Három évvel ezelőtt csőtörés miatt életveszélyessé vált Szekszárdon Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola épülete és félezer diák azóta a Pécsi Tudományegyetem E épületében tanul. A héten megtörtént az iskola, mint építési terület átadása és napokon belül megkezdődik a 1500 millió forintos átépítés. Ez négyszáz napig tart, s azt követően egy kívül belül átépített, a XXI. század követelményeinek megfelelő, korszerű épületben tanulhatnak majd a diákok.

Ács Rezső polgármester elmondta bár az iskola nem a városé, hanem az Innovációs és Technológiai Minisztériumé, de mellette épül a modern városok program keretében a Megyei Könyvtárnak és a Megyei Levéltárnak is új otthont adó Tudásközpont, és a két, egyszerre folyó építkezés során egy korszerű városközpont alakul ki. Elmondta, bízik abban is, hogy a szépülő, bővülő iskola hamarosan egy tornacsarnokkal is gyarapodik, ugyanis a vendéglátó szakiskolának nincs tornaterme.

A sajtótájékoztatón rövid filmen már láttatták, milyen lesz a Tolna Megyei Szakképzési Centrumhoz tartozó, megújult Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola. Dömötör Csaba, a szakképzési centrum kancellárja elmondta, csak az épület szerkezete marad meg, a belső terek kiosztása megváltozik. A teljesen megújuló épületben lesz korszerű cukrászműhely, szakácsoknak tankonyha, pincéreknek gyakorlóterem, ahol az alapokat a tanulók magas szinten elsajátíthatják, s utána a duális képzés során mennek a vállalkozásokhoz.

A vendéglátás és a turizmus nagyon fontos ágazat a megyében – folytatta a kancellár –, ezért kiemelten fontos, hogy a kor követelményeinek megfelelő körülmények között képezzék a holnap szakembereit.

A szakemberképzés fontosságát emelte ki a polgármester is, mondván, a város jövőjét az is meghatározza, hogy az itt lévő, s az ide települő cégek találnak-e fiatal szakembereket, akikkel hosszú távon tudnak tervezni. Ezért fontos, hogy minél többen válasszák a szakképzést. Ugyanakkor eloszlatott egy tévhitet, azt, hogy főiskolán, egyetemen csak a gimnáziumot végzettek folytathatják tanulmányaikat. Ugyanis a szakmát szerzettek is ugyanúgy tanulhatnak tovább.

Borítóképünkön: Ács Rezső polgármester és Dömötör Csaba kancellár tartott tájékoztatót a 1.5 milliárdos fejlesztésről