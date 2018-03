Új vezetője lesz a tolnai kulturális központnak

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány részegen tárgyalt

A paksi Vajda Tibor személyében új vezetője lesz áprilistól a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtárnak (TOKKK). Erről is döntött a tolnai képviselő-testület a rendkívüli ülésén.

A TOKKK jelenlegi vezetője, Kiss-Kurz Evelin öt évre szóló megbízatása ez év március végével lejár, ezért januárban a testület pályázatot írt ki a poszt betöltésére. A pályázatra egy jelentkező volt, Vajda Tibor. A népművelői végzettséggel is rendelkező szakember jelenleg a paksi Energetikai Szakgimnázium (ESZI) kollégiumának vezetője. Tolnai intézményvezetői megbízatása öt évre szól.

Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere az ülésen elmondta: régóta ismeri Vajda Tibort, aki remek pályázatot nyújtott be, így meggyőződése, hogy a továbbiakban is jó kezekben lesz az intézmény vezetése.

Vajda Tibor azt mondta, hogy bár harminc éve dolgozik az ESZI-ben, mindig is népművelő szeretett volna lenni. Úgy fogalmazott, hogy új munkahelyén igyekszik a meglévő értékeket megőrizni, emellett új lehetőségeket keresni. Megítélése szerint a kulturális központ nagyon jó adottságokkal rendelkezik abból a szempontból, hogy a közvetlen környezetében szálloda, étterem, uszoda is működik, ezt is érdemes kihasználni. Úgy látja, hogy az intézmény „mosolygós” dolgozói gárdája és az önkormányzat támogatása is rendelkezésre áll az intézmény feladatainak megfelelő színvonalú ellátásához.