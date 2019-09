Új vezetője van a nyugdíjas klubnak

Az Arany Alkony Nyugdíjas Klub tagjai új vezetőt választottak, tájékoztatta a lakosságot Vígh László polgármester a település zárt közösségi csoportjában. Ismertette, hogy a továbbiakban Fuchs Hajnalka vezetésével működik a csoport.

A tevékenységükhöz további sikereket kívánt, és kifejezte, bízik abban, hogy a falu életében a nyugdíjasok továbbra is aktív szerepet töltenek be, ahogy eddig is tették.

A leköszönő vezetőnek, Fercsák Mihálynénak megköszönte eddigi munkáját, és nyugodt, egészséges éveket kívánt a számára. Az Arany Alkony Nyugdíjas Klub vezetője, Fuchs Hajnalka lapunknak elmondta, hogy a volt elnök, Fercsák Mihályné egészségügyi okokra hivatkozva végleg átadta neki a vezetői feladatokat.

– Nyár elejétől vezetem a nyugdíjas klubot, és továbbra is én fogom össze a csapatot, de mivel eddig is mindent közösen beszéltünk meg a tagokkal, ezután is ez történik majd. Jelenleg nem készülünk fellépésre, de havonta egyszer továbbra is összegyűlünk – mondta Fuchs Hajnalka.