Újabb állatkínzás történt Tolna megyében

Ismét állatkínzásos esethez hívták az állat- és természetvédő alapítvány munkatársait, ezúttal Udvariba. Mint azt Fiáth Szilvia elnöktől, a szekszárdi kutyamenhely vezetőjétől megtudtuk, kedden este fél kilenc–kilenc óra magasságában hívták fel őket a rendőrök, és kértek tőlük segítséget. Egy lesoványodott kutyát találtak, amelynek a nyakára kötött bálamadzag a húsáig hatolt. A kutya alig több mint kilenc kiló, holott tizen­nyolc–húsz kilogrammosnak kellene lennie, az állatorvos kóros soványságot állapított meg nála. Azt is leírta, hogy a nyak körvonalát nyolcvan százalékban veszi körül a seb, legmélyebb pontja a légcsőtől fél centiméterre volt. A szakvélemény szerint az állat nagy fájdalmakat él át, orvosi ellátás nélkül pedig elpusztult volna.

Most a megpróbáltatások ellenére is kedves eb, aki a keddi névnap után a Hunor nevet kapta, naponta négyszer kap összeszűkült gyomra miatt kis adag vitaminban és ásványi anyagban dús ennivalót, emellett immunerősítőt, antibiotikumot. Sebét naponta kétszer kötözik. Fiáth Szilvia az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy az állatkínzók országa vagyunk. Hiába létezik a törvényi háttér, enyhén szólva nem jellemző, hogy az állatkínzók letöltendő börtönbüntetést kapnának. Van olyan jogász, aki szerint az adható büntetési tétel kevés, mások úgy vélekednek, miért is ne lehetne fél–egy évre leültetni az elkövetőket. Fiáth Szilvia szerint a civilek már megtették, ami tőlük telt, nem mellesleg több százezer állatbarát nevében kérnek, cselekednek.