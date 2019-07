Újabb ciklust kezdhet a zeneiskola igazgatójaként

A bonyhádi zeneiskola igazgatója 1995 óta Elmauer József. Most lejárt a megbízatása. Újra pályázott, és kinevezték a következő öt évre. Tanít a tolnai zeneiskolában is, és kántorkodik Kakasdon.

A bonyhádi zeneiskola igazgatói posztját ismét Elmauer József nyerte el. A következő öt évben is ő állhat az intézmény élén. Két pályázó közül, a szavazatok több mint kilencven százalékát kapta meg. Kinevezéséről a Tamási Tankerületi Központ döntött, hiszen a bonyhádi oktatási intézmények odatartoznak.

Elmauer József továbbra is szakszerű és felelősségteljes munkát ígér. Igazgatóként 1995-től dolgozik. Időközben más művészeti képzések is hozzájuk kerültek. A zenén kívül táncot és grafikát is oktatnak Bonyhádon. Az intézményvezető, tanári pályafutása első 15 évében rendszeresen koncertezett Magyarországon, illetve esetenként fellépett Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában és Belgiumban. Kórusok zongorakísérőjeként is sokfelé eljutott. Gyakran szerepelt a szekszárdi Német Színház társulatában, egy ideig, a zenetanítás mellett éneket is tanított Bonyhádon, a Perczel Mór Szakközépiskolában. Ezt már nem csinálja, viszont tanít zongorát a tolnai zeneiskolában, és lakhelyén, Kakasdon kántorkodik a katolikus templomban, Mayer Mihály nyugalmazott püspök szolgálati helyén.

A zene hozzátartozik Elmauer József mindennapjaihoz. Volt már jó néhány kiemelkedő képességű növendéke. Meggyőződése, hogy a zene által több lesz az ember, fejlődik a személyisége, olyan felemelő élményben részesül, amit sehol máshol nem kaphat meg.

A művészet érdekli, nem a politika

Német nemzetiségű, katolikus családba született Elmauer József, 1956-ban. Kisgyermekkorában Bonyhád környéki tanyákon élt, és iskolába kerülése előtt szinte nem is beszélt magyarul. A bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett 1974-ben. A Pécsi Zeneművészeti Főiskola zongora tanszakán diplomázott, 1980-ban. Utána került a Bonyhádi Zeneiskolába tanárnak; 1993-tól igazgató-helyettese, 1995-től igazgatója az intézménynek. Közoktatás-vezető diplomát 2002-ben szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, s van még egy végzettsége: 2004-ben méhészeti szakmunkásvizsgát tett. Elsősorban a művészet érdekli, nem a politika. De Kakasdon – ahol él –, a német kisebbségi önkormányzat elnöke.

Ritkán jön csak össze a család

Elmauer József felesége középiskolai tanár Szekszárdon. Négy gyermekük van. Tibor először hegedűkészítőnek tanult Budapesten, aztán a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát. Biogáz-erőművek üzemeltetésével, szennyvízkezeléssel foglalkozik a cége. Dóra a vonós hangszerekkel került közeli barátságba. Kilenc éve csellót tanít Németországban. János szintén Németországban, Lipcsében él; Junior Prima-díjas trombitaművész. József a Zeneakadémia zongora szakán szerzett művészi és tanári diplomát. Budapesten tanít. Eddig három unokájuk született Elmaueréknek. Mivel egymástól távol élnek a családtagok, csak évente néhányszor jöhetnek össze: ünnepekkor és nyaraláskor.