Újabb fejlesztések feltételeit teremtik meg a paksi döntések

Az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva meghozott döntésekről tartott nemrégiben sajtótájékoztató Szabó Péter, Paks polgármestere.

Ingatlanokat jelölt ki értékesítésre Szabó Péter polgármester, amelyeket a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (PIP Kft.) szeretne megvásárolni. A részletekről a Paksihirnok.hu számolt be. Mint írják, az egyik egy kivett ipari terület megjelölésű ingatlan, és a cég 220 millió forintot ajánlott érte. A másik ingatlan a Deák Ferenc utcai rendelőintézet épülete. Ennek kapcsán a polgármester elmondta: két évvel ezelőtt döntöttek a felújításáról. – Akkor még nem tudhattuk, hogy később vételi ajánlat érkezik az épületre, de a rekonstrukció így sem volt felesleges, hiszen növelte az ingatlan értékét. Ez megmutatkozik a Kft. ajánlatában is, ami az előzetes értékbecslés szerinti összegnél magasabb, 365 millió forint – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy az eladás feltétele az önkormányzat részéről, hogy a jelenlegi funkció a Paksi Gyógyászati Központ harmadik ütemű fejlesztésének megvalósulásáig megmaradhat bérleti díj fizetése nélkül. Az ipari park környezetében lévő két belterületi közút megvásárlására is bejelentett vételi szándékot a PIP Kft.

Szabó Péter új kiemelt fejlesztési területek kijelöléséről is beszámolt. Az egyik érintett terület a Duna-part OMV kút és a Molnár árok közötti szakasza, ahol többek között szabadidőpark, valamint oktatási és vizsgaközpont kapna helyet. Egy másik terület a Dunamenti Zrt. major telephelye az északi lakhatási projekt megvalósításához, illetve a kkv iparterület, ahova ipari, logisztikai funkciókat, földdepót és infrastrukturális létesítményeket terveznek. Továbbá egy, a déli iparterületen lévő ingatlant jelölt ki a polgármester, ahol kereskedelmi, szolgáltató tevékenység a tervezett funkció.

Az idei közbeszerzési terv is módosult, mivel a PIP Kft. támogatásával megvalósulhat a Liget utca felújítása, illetve az ingatlaneladásokból származó forrásból a Búzavirág utca rekonstrukciója. Mindkettőt még idén szeretnék elkezdeni.

Önkormányzati díjakról is döntött

Tájékoztatójában Szabó Péter azt is elmondta, hogy a részönkormányzati tartalék terhére térkő burkolattal látják el a csámpai közösségi ház udvarát, valamint Cseresznyésben kihelyeznek három hirdetőtáblát és egy szív alakú kupakgyűjtőt, illetve jóváhagyta Kudorné Szanyi Katalin önkormányzati képviselő javaslatát, miszerint az ötös választókörzet idei választókerületi céltartalék terhére a Fenyves utca 4. elé egy felújított padot helyeznek ki.

Arról is döntött a polgármester, hogy idén a Gyermekeinkért díjat Erdei Judit és Péterné Lengyel Judit veheti át. Mindketten a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusai. A Pongrácz Sándor-díj odaítéléséről is határozott, amelyet rendelettől eltérően ebben az évben ketten vehetnek majd át: dr. Fodor Ágnes és dr. Farkas Edina Éva. A Deák Ferenc-díjjal Vasadi Andrásnét ismerik el idén. A pandémiás helyzet miatt az elismeréseket a tervek szerint ősszel, a Város napja rendezvényen adják át.

