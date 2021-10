Újabb források szolgálják a térség fejlődését

Elkészítették a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (KDMKT) fejlesztési koncepcióját, amelyet nemrégiben mutattak be. A terv részleteiről dr. Mikulás Brigittát, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnökét kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Dömötör Csaba: a kirakatarcok mögött a régiek áhítoznak a hatalomért

– Mi az, amit már sikerült összeállítani, hogy épül fel a fejlesztési koncepció? Mikor konkretizálódnak a tervezetben foglaltak?

– A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség számára az elmúlt hónapokban egy helyzetelemzés és koncepció, stratégiai környezeti vizsgálat, stratégia-, valamint egy operatív program született, ezeket a dokumentumokat külső szakértők bevonásával a tanács operatív munkaszervezete, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (KDMFÜ) készítette – válaszolta dr. Mikulás Brigitta. – Utóbbi a konkrét fejlesztési irányokat és finanszírozási lehetőségeket tartalmazza. A dokumentumokat már elfogadta a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács, reményeink szerint az év végéig kormányhatározat formájában kormányzati döntés által is megerősítést nyernek.

– Mikor kerül mögé „pénz, paripa, fegyver”?

– Külön erre szánt összeg nem áll rendelkezésre a megvalósításhoz. A szükséges források az egyes projektek, programok típusától függően hosszú távú együttműködések mentén valósulhatnak meg. Hazai és európai uniós, vagy egyéb nemzetközi források állnak majd rendelkezésre.

– A fejlesztési tanácsnak van itt, helyben, Tolna megyében központja, irodája?

– A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács székhelye jelenleg Dunaföldváron van, de annak érdekében, hogy a térség fejlesztését minél hatékonyabban ki tudja szolgálni a tanács operatív feladatait ellátó KDMFÜ, a jövőbeni tervek között szerepel, hogy hosszabb távon további településeken is képviseltesse magát a térségben.

– Szó volt a fejlesztési igények feltérképezéséről. Ez személyes kapcsolatot jelent? Leül valaki a helyi gazdasági szereplőkkel?

– A munkaszervezet 2020 novemberi megalakulása óta mindhárom érintett megye önkormányzataival és a térség egyéb szereplőivel számos egyeztetés történt annak érdekében, hogy a 2021–2027-es európai uniós programozási időszak tervezéséhez szükséges fejlesztési dokumentumok összeálljanak. A megkezdett kommunikációt a jövőben is folytatni szeretnénk, így a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség október közepétől a térségben több szakmai egyeztetést is szervez, amelyek célja a személyes találkozás, beszélgetés a 99 település polgármestereivel, önkormányzati dolgozóival. Emellett a térség további szereplőivel, vállalkozásokkal, mezőgazdasági termelőkkel is folytatni szeretnénk az egyeztetéseket. Ilyen találkozókra az elmúlt hónapok során is volt már példa.

– A fejlesztési tervezet a kis- és középvállalkozásokkal (kkv) foglalkozik, vagy a nagyobbakra is kiterjed?

– A térség jövőjét, gazdasági életét a tervek szerint nagyban meghatározó koncepció egységesen, minden helyi vállalkozással számol, legyen az mikro-, kis-, középvállalkozás, vagy éppen nagyvállalat.

– Megkezdődött már a fejlesztési tanács munkája? Mikorra érezhető ennek hatása?

– A fejlesztési tanács munkája már tavaly augusztus elején elindult, honlapunkon (www.kdmfu.hu) azóta is folyamatosan naprakész információkkal, pályázatokkal segítjük az érdeklődő vállalkozásokat és önkormányzatokat. Amennyiben igény van rá, szívesen adunk személyesen is tanácsot a vállalkozások, illetve bármely érdeklődő részére pályázati ügyekben. A kiemelt térség lényege, hogy a megyei beruházási lehetőségeken kívül további forrásokat sikerüljön bevonni a helyi fejlesztések érdekében. A tanács ennek érdekében tevékenykedik, és az már most is látszik, hogy jól haladunk: a pozitív hatás folyamatosan érvényesül.

– Mit látnak, változott valami? Hatékonyabb esetleg az érintett vállalkozások pályázati részvétele?

– A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség települései, vállalkozói, lakosai számára már most is kézzel foghatóak a paksi nagyberuházás teremtette lehetőségek, sokan már jelenleg is sikerrel élnek ezekkel – akár bekapcsolódva a beruházás feladataiba, akár kihasználva az erőmű bővítése által generált piaci, illetve tudástranszfer-lehetőségeket, infrastruktúra-fejlesztéseket. A tervezett nagyberuházás támogatja a gazdaságfejlesztési törekvéseket, amely látszik a kkv-k arányának növekedéséből és a beszállítók fejlesztéséből. Ennek következtében érezhetően nő a humánerőforrás- és munkaerőpiac-fejlesztési kedv, amely visszaköszön a szakemberképzésben, a munkahelyteremtésben, életpályamodell kialakításában, továbbá hozzájárul a kiemelt térség átfogó infrastrukturális fejlesztéséhez is.

– Szó volt arról is, hogy folytatódhatnak a hazai fürdőfejlesztések. Mikorra várható döntés?

– Jelenleg az előkészítési javaslaton dolgozunk, részeredményeink már vannak. A GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) Plusz és a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) Plusz keretében van lehetőség a turizmus fejlesztésére. A térség fürdőfejlesztései nevesített projektek keretében még nem lettek kiemelve, a döntés meghozatalára még várni kell. A tervezésekben és az ágazati operatív programok véglegesítésében több tárca is érintett, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, valamint a Miniszterelnökség egyaránt. A Fejlesztési Ügynökség abban tudja segíteni az érintett szereplőket, hogy olyan fejlődési irányokat javasoljon az egyes beruházások megvalósítása előtt, amelyek elősegíthetik, hogy hosszú távon a térségi szereplők ne egymás versenytársai legyenek, hanem egymást kölcsönösen segítve, esetleg különböző célcsoportokat kiszolgálva, a szolgáltatások összehangolása révén, nagyobb hatékonysággal lehessen kihasználni a térségben rejlő turisztikai potenciálokat.

– Összefoglalva, a most elkészült koncepció hatása mennyiben lesz érezhető és hasznos a helyi vállalkozásoknak, az itt élőknek?

– A Közép-Duna Menti Fejlesztési Térség Területfejlesztés Koncepciója abból indul ki, hogy a helyiek életminőségének javulása, a család- és otthonalapítás számára is vonzó környezet kialakítása nagyban függ a térség gazdaságának stabilitásától és dinamizmusától. Ennek alapja az erős helyi vállalkozói társadalom és az innováció megteremtése valamennyi ágazatban, illetve földrajzi értelemben vett részterületen, valamint a stabil hátteret biztosító, egyedi természeti, kulturális értékeire épülő intelligens települési struktúra. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működésével mindezek megvalósítására törekszik.

Biztosítják a feltételeket Paks II-höz

A KDMKT fejlesztési tanácsának elnöke, dr. Mikulás Brigitta, „főállásban” a Paks II beruházás tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter munkaszervezetében dolgozik főosztályvezetőként és az Infrastruktúra-fejlesztési Főosztályt vezeti. Mint elmondta, feladatuk elsősorban annak elősegítése, hogy a Paks II beruházáshoz minden olyan külső feltétel biztosított legyen, amely lehetővé teszi a több éven keresztül tartó, nagy állami beruházás megvalósulását. Mivel várhatóan a beruházás hatása térségfejlesztési szempontból is jelentős lesz, így mindenképpen szükséges volt a fejlesztési igényeket területfejlesztési keretek közé terelni.

Három kiemelt térséget nevesítettek Mint ismert, a kormány eddig három kiemelt térséget nevesített: a Közép-Duna Menti mellett a tokajit és a balatonit. Közép-Duna Mente kiemelt térséggé nyilvánítása 2020. július 1-jén történt meg. A Közép-Duna menti Fejlesztési Tanács (KDMKT) 2020. augusztus 4-én alakult meg, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t 2020. november 23-án alapították meg. A KDMKT három megyét, Bács-Kiskunt, Fejért és Tolnát, összesen 11 járást és annak 99 települését foglalja magába. A térség Operatív Programjában megjelölt főbb fejlesztési területek: infrastrukturális, gazdasági innovációs, környezetbarát, települési és intézmény-, valamint humánfejlesztés.

Borítókép: Dr. Mikulás Brigitta a Paks II Infrastruktúra-fejlesztési Főosztályát vezeti