Újabb országos szemétgyűjtési kampányt szervez a Magyar Közút

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után idén tavasszal „Jobb, ha el se dobod!” címmel indította újra országos szemétgyűjtési programját. A tavaszi akciót ősszel folytatja a társaság, és szeptember 20-án ismét várja az önkéntesek, csapatok, baráti társaságok, cégek és önkormányzatok csatlakozását is a szemléletformáló kezdeményezéséhez.

A tavaszi szemétgyűjtési akciója során több, mint tizenkétezer résztvevő, mintegy négyszáz helyszínen gyűjtötte a szemetet. A társaság kilencvenhárom mérnökségének több száz teherautója közel egymillió kilogrammnyi hulladékot szállított el. Ez a hatalmas szám így is eltörpül amellett, hogy a cég évente átlagosan mintegy tizenkét és félmillió kilogramm illegálisan kihelyezett és eldobált szemetet gyűjt össze az országos közutak mellől.

A társaság elkötelezett abban, hogy érezhető szemléletváltást hozzanak szemétszedési kampányai. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt években a lehetőségeihez mérten jelentős erőforrásokat fordított arra, hogy a közúti, főleg gyorsforgalmi pihenők területe rendezett legyen. Ugyanakkor így is napi probléma, hogy a kihelyezett szemetes tárolókba és mellé olyan hulladékot helyeznek ki, melyek nem a közlekedés során keletkeznek, vagyis rendszeres, hogy ezen hulladéktároló edényekbe háztartási hulladékot, és lomtalanításra ítélt szemetet dobnak be, amelynek elszállítása plusz feladat, nem mellesleg rövid időn belül eltelíti a nem erre a célra telepített szemeteseket. Az is gyakori probléma, hogy kevésbé frekventált útszakaszokon, útcsatlakozásoknál, a közút melletti bokros, fás területre is illegálisan helyeznek ki háztartási szemetet, sittet, egyes esetekben akár veszélyes hulladékot is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségei átlagosan csaknem egy hónapot csak szemétszedéssel és annak elszállításával töltenek, ami jelentős mértékben lefoglalja a humán erőforrás kapacitásait, nem mellékesen hatalmas költségeket is felemészt. Az idei évben előreláthatóan másfél milliárd forintot fordíthat a társaság ezen munkájára, ami elegendő lenne hatvanezer tonna melegaszfalt beszerzésére, de akár tizenöt kilométernyi mellékút teljes körű felújítására is. Vagyis az illegális szemetelők miatt a társaság az éves költségvetési keretéből ennyivel kisebb összeget és időt tud fordítani burkolatjavítási, kaszálási, burkolatjel-festési, táblázási, felújítási és fejlesztési munkákra.

Így lehet jelentkezni az akcióra

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az őszi, szeptember 20-i szemétgyűjtési akciójára az önkéntesek csatlakozását szeptember 10-ig várja, jelentkezni online, a következő linken keresztül lehet: http://internet.kozut.hu/szemetszedes/.

A társaság minden csatlakozó számára térítés nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat biztosít, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is. Továbbá az utak menti szemétszedéshez a cég a lehetséges mértékig szakmai felügyeletet is biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be. Minden környezettudatos állampolgárt megszólítanak és kérik, tegyünk együtt útjaink tisztaságáért, fogjunk össze az illegális szemetelés ellen, hogy az út menti területek tisztábbak legyenek és így az utakra is több forrást tudjon felhasználni a Zrt.