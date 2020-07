Újabb Szín5ös diákokat mutatunk be

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is bemutatjuk a Tolnai Népújság hasábjain, és oldalunkon megyénk kitűnő tanulóit, akik méltán lehetnek büszkék az elért eredményükre. Most is azon Tolna megyei általános iskolások jelentkezését vártuk, akiknek a 2019/2020-as, rendkívüli kihívásokat is tartogató tanévben valamennyi osztályzatuk ötös lett. Ezúttal újabb húsz tanulót mutathatunk be, akiknek ezúton is gratulálunk a remek eredményekhez! (A kép kattintásra nagyobb lesz.)

Az előző részeket ITT és ITT lehet elérni.