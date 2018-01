Újabb védőoltás válik térítésmentessé

A kétezres évek elején még volt olyan esztendő, amikor 50 ezer felett volt a bárányhimlős megbetegedések száma Magyarországon (2004: 52 123; 2005: 52 608). Azóta minden évben 30–40 ezren betegednek meg, kivétel 2014, akkor „csak” 28 882 beteget regisztráltak. Ezeket a járványokat szüntetheti meg az a lépés, hogy az egészségügyet is felügyelő Emmi gyerekkorban kötelezővé és térítésmentessé tenné a vakcinát, aminek két részletét ezentúl 15 és 18 hónapos korukban kaphatják meg a gyerekek, a kanyaró, a mumpsz és a ­rubeola elleni oltás mellett.

– Jó döntés, szükség van a betegséget megelőző szérum kötelezővé tételére – kommentálta lapunknak az értesülést dr. Győri Gábor, szekszárdi gyermekgyógyász szakorvos. – Úgy vélem, nincs olyan betegség, amit ha lehet, ne kellene megelőzni. Az emberek többsége inkább átvészelni szeretné a fertőzéses megbetegedéseket. A bárányhimlő elleni védőoltás több mint húszéves történet, jelen tudásunk és ismereteink szerint, úgy tűnik két oltással életre szóló védettséget szerezhetünk. Sokan banális fertőzésnek tekintik, de nem így van.

Régebben is voltak súlyos szövődménnyel járó esetek, csak a média érdeklődésének hiányában nem kerültek napvilágra. A felnőttkorban elkapott bárányhimlő például hosszabb lefolyású és súlyosabb szövődményekkel járhat. Akinek nincs védettsége az oltassa be magát.

Sokan félnek több oltás egyszerre történő beadásától.

– Ettől nem kell tartania a szülőknek. Több beadott oltás esetén is az immunrendszer megtermeli a szükséges ellenanyagot – tette hozzá dr. Győri Gábor. – Az oltóanyagok sokkal kisebb terhelést jelentenek az immunrendszer számára, mint maga a betegség – hangsúlyozta a gyermek háziorvos.

Agyhártyagyulladás: drága védelem

Az immunizációs program változásai kapcsán tavaly felvetődött, hogy a bárányhimlő mellett az agyhártyagyulladást okozó meningococcus B elleni védőoltás is ingyenes lehet. Ezért most százezer forintnál is többet kell fizetni. (A C típusú térítésmentes.) Szó volt még a rotavírus és a hepatitis A elleni vakcina állami támogatásáról is. Erről azóta letett a kormány. A bárányhimlő mellett a kanyaró elleni szérum már régóta kötelező.