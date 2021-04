Újra beültek az iskolapadba a kisdiákok

Az óvodák és az iskolák alsó tagozatos osztályait újranyitották, de ha kevés lesz a tanuló, rendkívüli szünetet még mindig elrendelhetnek. Tolna megyében azonban egyelőre nem kell erre számítani, a legtöbb kisdiák az iskolák falai között tanul.

A fertőtlenítésre és a higiéniára most különös figyelmet fordítanak az általános iskolák. A nyitás a Tolna megyei intézményekben rendben zajlott, és a vezetők nem is számolnak azzal, hogy újra be kellene zárni az alsó tagozatot. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában a hőmérőzés, a maszkhasználat, szellőztetés és minden eddigi intézkedés maradt.

– A délutáni foglalkozásokat előrehoztuk, hogy kettő óra környékén már elvihessék a gyerekeket. Az ügyeletes takarítónők számát megdupláztuk, még a számítógépeket is fertőtlenítik minden óra után. Ének-zene órák most nincsenek, s lehetőség szerint az udvaron tartózkodnak a gyerekek. Megadtuk a szülőknek azt a lehetőséget, hogy mentesíthetik a jelenléti oktatás alól a gyerekeket, az egész iskolában összesen tíz kérelem érkezett be – mondta el portálunknak Steiner Krisztián intézményvezető.

A szülők és a diákok is megkapták a megfelelő tájékoztatást a nyitással kapcsolatban a paksi Bezerédj Általános Iskolában. – Az alsó tagozatosok számára az újranyitás zökkenőmentesen történt. Körülbelül huszonöt százalék azoknak az aránya, akik nem jelentek meg az iskolában. A szülők előzetesen kérték, hogy igazoltnak tekintsük a gyerekek hiányzását. Az alsó tagozatos tanítónők közül mindenki tanít.

Azok a kollégák, akik a felső tagozatban is oktatnak, az iskola épületén belül tartják meg az óráikat. Aki regisztrált és kérte az oltást, megkapta. Aki viszont átesett a fertőzésen, vár, hogy megkaphassa a vakcinát – összegezte Juhász Andrea intézményvezető-helyettes.

Van, akit helyettesíteni kell Tolnán hétfőn harminchatan nem mentek iskolába a négyszázból. Huszonöt gyermek szülei adtak be kérelmet az iskolalátogatás alóli felmentésre, a többi tanuló más ok miatt hiányzott – tájékoztatott Takács Zita, a Wosinsky Mór Általános Iskola igazgató-helyettese. A tanárok között nincs beteg. Egy nyugdíjas óraadót helyettesítenek, aki a veszélyeztetettség miatt kérte, hogy ne kelljen részt vennie az oktatásban. A diákoknál nem kötelező a maszkviselés, tekintettel arra, hogy ez kisgyermekektől nem elvárható.

Borítóképünk a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában készült