Ülést tartott a megyei közgyűlés

Új alelnököt választott Orbán Attila személyében szerdán a megyei közgyűlés és megalakultak a bizottságok is. Ennek megfelelően módosították a szervezeti és működési szabályzatot.

Ülést tartott szerdán a Tolna megyei önkormányzat közgyűlése. Fehérvári Tamás elnök, a közgyűlés tagjainak sorából, foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöknek Orbán Attilát javasolta, akit a testület titkos szavazással, meg is választott. Ezt követően a megyei közgyűlés új alelnöke letette a hivatali esküt. Rövid beszédében Istennek és azon embereknek mondott köszönetet akik eddigi pályáján segítették.

A testület október 23-án megtartott alakuló ülésén Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke részére havi 897.453 forint illetményt, valamint 134.618 forint költségtérítést állapított meg. A főállású alelnök illetményét a közgyűlés az elnök javadalmazásának a 70-90 százalékában állapíthatja meg. Az elnök a 90 százalékara tett javaslatot, amit a testület meg is szavazott. Ennek megfelelően az alelnök fizetése a megválasztásától kezdődően havi bruttó 807.708 forint. Ezen kívül havi bruttó 121.156 forint költségtérítésre jogosult.

A közgyűlés bizottságainak és vezetőiknek a megválasztását követően ennek megfelelően módosította saját szervezeti és működési szabályzatát. A módosítás indoka az új közgyűlés állandó bizottságainak személyi összetételéből adódó változás átvezetése volt. Más, a bizottságok feladat és határkörét, működésük szabályait érintő módosításra nem került sor. A megyei fejlesztéspolitikai tanácsos tisztséget ismét Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter tölti be.

Tanult teológiát, pedagógiát, szervezést

Orbán Attila, az új alelnök kérdésünkre elmondta, hogy Erdélyben, Brassóban született 1973-ban. Eredetileg teológus a végzettsége, sok évig lelkészként szolgát. Tanár is volt, pedagógiát és pszichológiát, majd politikai kommunikációt és szervezést, vezetést is tanult. Az eddig megszerezett tudást szeretné az alelnöki tisztségében a munkájába beilleszteni és kamatoztatni Tolna megye javára, tette hozzá. Legutóbb öt évig polgármester volt Szárazdon, tehát jól ismeri a kis falvak életét is és azt reméli, hogy e tapasztalatok birtokában sok településnek tud majd segíteni új tisztségében. Nős, hat gyermeke van, három lány és három fiú. A legidősebb 19 éves a legkisebb 2.5 hónapos.

Továbbra is négy bizottság működik

A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: dr. Égi Csaba. Tagjai: Széles András, Kovács János, Kapitány Zsolt, Bencze János, Szabó Loránd, külső tag: dr. Takács Zita. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság elnöke Kovács János. Tagjai: dr. Égi Csaba, Széles András, Pintér Szilárd, Barnabás István, Mezősi Árpád, külső tag: Pécsi Gábor. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnöke: Széles András. Tagjai: dr. Égi Csaba, Kovács János, Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi, Ribányi József, Takács László. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnöke dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára. Tagjai: Kovács János, Ribányi József. Külső tagok: dr. Say István és Kerecsényi Márton.