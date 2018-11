Ünnepeltek a vasutas bátaszéki nyugdíjasok

Elnökválasztással egybekötött taggyűlést tartottak szerdán a bátaszéki vasutas szakszervezet nyugdíjas csoportjának tagjai. Toronyi Gézáné a régi és az újraválasztott elnök elmondta, minden hónapban kétszer találkoznak a bátaszéki vasutas nyugdíjasok a vasútállomáson lévő épületükben. Aki igényli, annak segítenek különböző szociális ellátásokat intézni, a gyógyszertámogatástól a temetkezési segélyig.

Jelenleg hatvannégy tagja van a csoportnak, az éves tagdíj 1200 forint, de ebből visszakaptak ezer forintot utalvány formájában, amit élelmiszerre költhetnek. Toronyi Gézáné elmondta, kisebb támogatást a nyugdíjas csoport a bátaszéki önkormányzattól most is kapott, például a szerdai rendezvényükhöz a pogácsát, üdítőt a hivatal fizette.

Nagyon összetartók a vasutas nyugdíjasok, számtalan ünnepet – nőnap, május 1-je, közös névnapok, Szilveszter – együtt tartanak meg, ilyenkor a múlt is mindig szóba kerül. Toronyi Gézáné harminchárom évet dolgozott a vasútnál, mely évtizedekkel ezelőtt nagyon sok bátaszékinek és környékbelinek adott munkát. Sokat kellett túlórázni, mondta Toronyi Gézáné, aki közben három gyermeket is felnevelt. Volt, mikor az utasok kérdezték meg tőle, magának nincs családja, hogy karácsonykor is dolgozik? De van, felelte, előre megsütötte a süteményeket, hogy a család ne szenvedjen semmiben hátrányt.