Ünnepi időszak veszteségekkel és megyébe hatoló utórezgéssel

December, mint az ünnep és az adománygyűjtés időszaka. Történtek tragikus események is. Az államfő virágot helyezett a sírra. Megújult a Mészöly-tanya. Megmozdult a föld a megyében.

A november hónapnál már említett tolnai kezdeményezés, a Tedd szebbé a karácsonyt! minden várakozást felülmúlt. Az online árverésen – számolt be a december elsejei lapszám – egymillió forint értékben keltek el a felajánlások. A hónap egyébként az adománygyűjtések klasszikus időszaka. A Tolna Megyei Kormányhivatal akciójának termését dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott adta át Kovács Jánosnénak, a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány elnökének. A Cipősdoboz jótékonysági akció keretében lapunk a Sajtóházba várta a később a Baptista Szeretetszolgálathoz eljuttatott adományokat. A Paks II. Zrt. munkatársai most is csatlakoztak a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kezdeményezett karácsonyi országos adománygyűjtéshez.

„Felállították, feldíszítették Szekszárdon, a Béla király téren a több mint tíz méter magas fenyőfát, amelyet egy városlakó ajándékozott a megyeszékhelynek” – ez már december 2-a vezető híre. „A közelgő ünnep jegyében adventi koszorú is került a Béla térre, és a már megszokott díszvilágítás is gyönyörködteti a központban megfordulókat.”

„Húsz év fegyházbüntetésre, tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Szekszárdi Törvényszék azt férfit, aki tavaly megölte hat­éves unokatestvérét – közölte a december 3-i lapszám. „Legkorábban a büntetés kétharmad részének letöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet nem jogerős.”

A járvány valósággal tombolt ebben az időszakban. Ezért kellett szomorú hírrel kezdenie heti beszámolóját dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvosnak. „Dr. Sziklai Lajos, Bátaszék város háziorvosa a nehéz küzdelem után feladta a koronavírus ellen folytatott harcát és végleg lehunyta szemét” – írta a december 10-én közölt naplóbejegyzésében. Mikulás-mobil járta végig Paks utcáit – számolt be az eseményről a december 10-i lapszám. Az Atomenergetikai Múzeumból érkezett közlekedési eszköz az atomerőmű sugárárnyékolt járműve volt, melyet karácsonyi fényekkel és karácsonyi zenével turbóztak fel. A fedélzeten integető Mikulás ajándékokat osztogatott a gyerekeknek.

„Két megyei intézmény, a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola és a szekszárdi Wunderland Kindergarten német nemzetiségi óvoda nyerte el idén az ország legaktívabb oktatási intézménye címet az Országos Tűzmegelőzési Bizottság (OTB) alkotói pályázatán” – jelent meg a december 15-i lapszámban. Kapcsolódó hír, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított, Az Év Pedagógusa címet Simon Attiláné, a Wunderland Kindergarten volt vezetője vehette át.

„Alkotóház épült Szekszárdon a Kossuth-díjas író, Mészöly Miklós hajdani tanyája helyén” – adta hírül a december 16-i lapszám. „Az új, már vízzel, villannyal is ellátott domboldali Mészöly-tanyát, a szabadtéri színpadot, s a hegygerinctől a házig vezető másfélszáz méteres betonutat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 35 millió forintos támogatásával szekszárdi tervezők, építők készítették.” Bagi Sándor esperes-plébános celebrálta a kismányoki katolikus templomban a december 24-én tartott karácsonyi szentmisét. Mint arról a december 28-i lapszám beszámolt, a szertartáson Potápi Árpád János államtitkár is részt vett. Az év utolsó előtti napjára is jutott az izgalomból. „Több olvasónk is jelezte Tolna megyéből, hogy kedden 12.20 környékén földrengést éreztek. Mozgott a csillár, az ablak, a szekrény.” A horvátországi, petrinjai földindulás utórezgése jutott el hozzánk, szerencsére érdemi kárt nem okozott.