Ünnepváró események sora – ez történt 2019 decemberében

Az év végéhez közeledve visszatekintünk 2019 főbb eseményeire, eredményeire, érdekességeire. Ehhez a Tolnai Népújság archívumát hívtuk segítségül, így adunk képet a lassan elmúló esztendőről. Decemberrel zárjuk a sort.

Az ünnepi készülődés hatotta át a decemberi időszakot. A hónap első napján gyújtottuk meg az első gyertyát az adventi koszorún, és ezt követően sorra számolhattunk be a különböző karácsonyváró eseményekről. Volt közöttük hangverseny, kézműves foglalkozás, gyerekkoncert és közös gyertyagyújtás is több településen. No és persze megérkezett a Mikulás, akinek nemcsak a hideg északon van hajléka, hanem Váralján is. Méghozzá egy gyönyörűen kivilágított ház, amely egy mesebeli szobával is rendelkezik. Ugyancsak lenyűgöző látvány az Édes Gyönk kiállítás, amely a település mézeskalácsból megalkotott mását mutatja be a város evangélikus templomában. Különleges koncert helyszíne is volt a templom, ahol az erdélyi Szentegyházi Gyermekfilharmónia adott koncertet. A kórust és a zenekart száznegyven székely gyermek alkotja.

Kétyre a betlehemi békeláng érkezett, amelyet minden év decemberében a Születés bazilikájában égő örökmécsesből hoznak el cserkészek Bécsbe, és onnan a többi európai országba és más kontinensekre. Kétyre és további három miséző helyére, Felsőnánára, Harcra és Zombára Serbán Valentin plébános vitte el a lángot, amit egy-egy mécsessel a hívek is hazavihettek. Dombóváron együtt ünnepelt három nemzetiség – a horvát, a német és a roma – önkormányzata.

Számtalan adománygyűjtés és jótékonysági akció volt ebben a hónapban. A karitatív szervezetek mellett iskolákban, hivatalokban indítottak gyűjtéseket, közösségek fogtak össze. Pakson az önkormányzat és az atomerőmű szervezésében, Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ és a Humánszolgáltató Központ összefogásával gyűltek az ajándékokkal teli cipősdobozok. Ezek mindegyike rászoruló családok ünnepét tette szebbé. Böjte Csaba erdélyi árvaházaiba, valamint határon túli kórházakba is jutott adomány Tolna megyéből a Mikulástúra résztvevőinek jóvoltából, amely tizenhatodik alkalommal indult útnak. Ezúttal tizennyolc kisteherautónyi rakománnyal.

Az ünnepet megelőző napokban a szekszárdi hajléktalan szálló ellátottjai számára a vendéglátó szakképző iskola diákjai és tanárai főztek, Pakson Molnár Imréné Ancika és segítői várták a rászorulókat meleg étellel és más adományokkal, míg karácsony után a Szent György Lovagrend Tolna megyei prioritásának tagjai osztottak ételt Szekszárdon, a Garay téren. Az ünnepi hangolódást segítette, illetve jótékony célokat szolgált a Szená-Torok, vagyis a Magyar Országgyűlés képviselőinek kórusa, amely Bogyiszlón, a református templomban lépett fel december elején.

Az év végéhez közeledve több elismerést átadtak. A Tolna Megyei Diáksport Tanács ünnepségén húsz sportág 295 versenyzője kapott elismerést, Bonyhádon átadták a Pétermann Jakab-díjat, amelyet idén Csibi Csaba vehetett át. Bátaszéken a kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalokat díjazták. A Fehérvár Hangja tehetségkutató verseny győztese pedig egy paksi lány, Kovács Aliz lett.

Ez a hónap sem múlt el tragédia nélkül. Előbb Tolnán, majd néhány nappal később Bonyhádon követelt életet tűzeset, míg Bátaszéken egy férfi gáz- és riasztófegyverrel lőtt rá többször egy másikra. A gyanúsítottat letartóztatásba helyezték.

Borítóképünkön: Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális központ előtt rendezték be a karácsonyi vásárt, és itt adott koncertet a Holló együttes.