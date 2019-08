Út- és járdafelújítások, illetve korszerűsítések kezdődnek

Több, a lakosság komfortérzetét növelő beruházás kezdődik hamarosan Cikón, július utolsó hétvégéje azonban a falunapról szólt.

Falunapot rendeztek július utolsó hétvégéjén Cikón. Már hagyomány, hogy ilyenkor helyi amatőr alkotók munkáiból nyílik kiállítás. Így volt ez most is, ezúttal például festményeket, grafikákat, fafaragó munkákat állítottak ki. Haures Csaba polgármester köszöntője után kulturális és szórakoztató műsor kezdődött az iskolaudvaron. A fellépők között voltak a Cikói Perczel Mór Általános Iskola diákjai, a Magyarhertelendi Férfikórus, a Fekedi Klumpenjäger Tánccsoport, a Nagybaracskai Gyöngyösbokréta Népdalkör és a Cikói Hagyományőrző Egyesület. Csepregi Emma bukovinai székely népdalokat adott elő, és két sztárvendéget is köszöntöttek az este folyamán. Előbb Peter Sramek adott koncertet, majd az Irigy Hónalj­mirigy. A programot a tombolasorsolás mellett az időjárás is színesítette, szombaton éjszaka ugyanis villámokkal kísérve vihar érkezett. Emiatt egy rövid időre megszakították a bált, amelyen Lovász Krisztián Keybi szolgáltatta a zenét, de hamar folytatódhatott a mulatság. A szervezők a gyerekek szórakoztatásáról is gondoskodtak, így például csillámtetoválás, hennafestés, ugrálóvár és trambulin várta őket a nap folyamán. Haures Csaba elmondta, hogy sok vendéget fogadtak ezen a napon a településen, több mint hatszáz emberre főztek vegyes pörköltet, amelynek sikerét jelzi, hogy mind elfogyott. A faluvezető pedig köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a falunap jó hangulatához.

Megérdemelt kikapcsolódás volt ez Cikón, hiszen év közben a munkáé, a feladatoké a főszerep. A polgármester elmondta, hogy a közeljövőben több, a lakosság komfortérzetét növelő beruházás kezdődik. A művelődési ház körül járdafelújítást végeznek majd, erre Leader pályázaton nyert a település négymillió forintot. A József Attila utcában útfelújításra készülnek, az iskola melletti víz­elvezető árokban pedig a mederlapok igazítását szeretnék megcsinálni, illetve padkát kialakítani ezen a szakaszon. Az Arany János utca alsó részén, a falu központjában árokrendezés lesz. Ehhez TETT-es forrás áll rendelkezésre, akárcsak az óvoda radiátorcseréjére. Az intézményben korábban már új kazánt szereltek be, de most már a fűtőtestek korszerűsítése sem várathat magára. Az elmúlt télen ugyanis szinte hetente kellett valamelyik radiátort szerelni.

Szeretnék mielőbb elkezdeni azokat a helyreállítási munkálatokat is, amelyekhez vis maior forrásból 27 millió forintot nyert az önkormányzat. Ezt az után igényelték, hogy a tavaly szeptember eleji felhőszakadás árkokat mosott el és hadiállapotokat hagyott maga után a településen. TOP-forrásból 43,5 millió forintot nyert Cikó a művelődési ház energetikai korszerűsítésére. Ennek befejezése valószínűleg átcsúszik a következő évre. Ami még a tervek között szerepel, az a belterületi vízrendezés – tette hozzá Haures Csaba.