Inspiráló tanévnyitót tartottak az egyetemi karon

Inspiráló tanévnyitó zajlott le a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán hétfőn. Beszédet mondott a szekszárdi alpolgármester, a PTE rektorhelyettese és a PTE KPVK dékánja is.

Szekszárd alpolgármestere, Gyurkovics János ünnepi köszöntőjében azt mondta, az itt oktatók mindig nagy hangsúlyt fektettek az igényes, modern, széles látókör jegyében folyó képzésre. Emellett úgy vélekedett, Szekszárd igen barátságos város, és egy-két pohár kiváló szekszárdi bor után még sokkal barátságosabb is.

A Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, professzor dr. Fedeles Tamás felhívta a figyelmet: a szekszárdi egyetemi kar jelentős szerepet tölt be a PTE életében.

A PTE KPVK dékánja, professzor dr. Szécsi Gábor kijelentette: minden egyetemi kar kötelessége a kritikus, önálló gondolkodás feltételeinek megteremtése. Az ugyanis ismérve az értelmiségi létnek. Oktatók és hallgatók a szekszárdi karon együtt formálják, alakítják az ismeret- és tudásanyagot. Az itteni oktatókat ez a küldetéstudat, illetve bizonyos csodavárás terelte erre a pályára. Az értelmiségi lét adománya, hogy maradt bennük valami gyermeki, fiatal, aki hinni tud még a csodákban.

A mulatságnak is teret kell engedni, akár némi borral megspékelve. Szécsi Gábor azt is megígérte: programok sorát kínálják. A kötelező tanulmányok mellett is vannak olyan kezdeményezéseik, amelyek elindítják a hallgatókat a pályán. Megtanulhatnak kommunikálni, megtanulhatják magukat menedzselni, kis önismereti tréninggel is gyarapodhatnak. Mindennel, ami elengedhetetlen a sikerhez.

– Újra és újra építgetjük tudásunkat. Soha nem állunk meg. Soha nem elégedünk meg a világgal. Ne legyetek soha jók a konformitás értelmében – buzdította az elsőéveseket a PTE KPVK dékánja.