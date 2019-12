Vak vendég is szerepelt a Tücsök koncertjén

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Másodszor járt Szekszárdon Jánoki Márió előadóművész, zongoraművész, miután őt is meghívta a Tücsök Zenés Színpad a karácsonyi műsorára. Koraszülöttként jött a világra, melynek következményeként elveszítette a látását, írja bemutatkozásában. Elvégezte a konzervatórium zongora szakát, tanít egy két tanítási nyelvű gimnáziumban. Zenei alapokat készít, valamint önálló dalok szerzésére is felkérik.

Mint mondta, nem szeretné, ha beskatulyázzák, hogy „ő a magyar Stevie Wonder”, bár természetesen elismerésnek és megtisztelőnek tartja, ha a vak amerikai sztárhoz hasonlítják. Kedveli, amit Stevie Wonder csinál és képvisel. Küzd és nem adja fel, szerinte ebben hasonlítanak egymásra leginkább Stevie Wonderrel. Reméli, hogy képes lesz ő is sikeres utat bejárni, mint amerikai sorstársa. A közelmúltban Londonba készült egy bemutatkozásra, de egy szerencsétlen véletlen megakadályozta a kiutazást. Jövőre megpróbál újra jelentkezni a Britain’s Got Talent tehetségkutatóra. Az édesanyja segíti, a fiú úgy véli, legfőképpen az anyjának köszönheti, hogy mindig felállt a padlóról.

Szekszárdon először idén nyáron járt, egy szabadtéri műsorban adott elő ismertebb magyar dalokat. A Tücsök Zenés Színpad nagyon a szívéhez nőtt. Béresné Kollár Éva művészeti vezető kérte fel egyszer, hogy csináljon nekik zenei alapot, azóta tart a kapcsolat. Elvis Presley Blue Christmas című számának feldolgozásához ő írta az „Ünnepre hív a dal” című karácsonyi műsorban megszólalt zenei alapot. De megszerette a Ha eljönnek az angyalok című dalt is az LGT-től, melyet kórusban adtak elő a „tücskökkel”.