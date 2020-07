Válaszaink hatással vannak fontos döntésekre

A legtöbb háztartásba már biztosan megérkezett az összesen 7,8 millió küldemény. Tizenhárom kérdésből áll a legújabb Nemzeti Konzultáció kérdőíve, amellyel kapcsolatban két országgyűlési képviselőnk, Pot­ápi Árpád János és Horváth István ismertette meglátásait.

Potápi Árpád János úgy fogalmazott: a konzultációk a legteljesebb eszközei a demokráciának. Főleg úgy, hogy egy parlamenti ciklus közepén kérdezik meg az embereket arról, hogy mit szólnak az eddigi kormányzati intézkedésekhez, és szerintük mit kellene tenni a jó döntésekhez.

Felidézte: a korábbi konzultációk is nagy sikert arattak, jellemzően nagy számban küldik vissza a kérdőíveket, jó arányban élnek az emberek ezzel a lehetőséggel. A kérdőívek eredményeit a kormányzás során felhasználták, sőt gyakorlatilag azok alapján hozták meg a fontos döntéseket.

Ugyanez lesz a sorsa az idei nyári konzultációnak is. Ezzel erősítenék meg azt az összefogást, mely az elmúlt hónapokban létrejött Magyarországon, illetve a nemzeten belül, és könnyebbé tette a járvány elleni védekezést.

Most a járvány elleni védekezésről, a gazdaság talpra állításáról és migrációs dolgokról üzenhetnek a magyar állampolgárok. Potápi Árpád János szerint fontos, hogy mindenki komolyan vegye ezt a konzultációt is. Reméli, hogy az ő választókörzetében élők, a Tolna megyeiek is ki fogják használni véleménynyilvánításra ezt a lehetőséget, tette hozzá.

Horváth István országgyűlési képviselő is reményét fejezte ki, hogy minél többen részt vesznek a 2020-as Nemzeti Konzultációban, hiszen fontos, hogy a kormányzati intézkedések mérvadó társadalmi felhatalmazással történjenek. Ez járul ugyanis hozzá ahhoz, hogy meg tudják védeni a magyar embereket, családokat és munkahelyeket. Úgy gondolja, hogy elsősorban ezt kell szolgálnia ennek a konzultációnak.