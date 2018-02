Választ adnak és megoldást kínálnak a nukleáris hölgyek

Módszeresen dolgozik a WIN (Women in Nuclear) Magyarország azon, hogy mind szélesebb körben tudatosítsa azt a tényt, hogy az atomenergia a környezetét nem terhelő, fenntartható, biztonságos energiafajta. A nukleáris területen dolgozó nők szervezete két éve kettős vezetéssel működik, azóta sok területen erősítette kommunikációját. Igyekszik közvetlen tapasztalás útján szerzett információkhoz juttatni azokat a véleményvezéreket, akik széles körben elérik a lakosság különböző csoportjait, illetve kifejezetten keresik a kapcsolatot olyanokkal, akiknek az átlagosnál erősebb félelme, gyanakvása van a nukleáris energiával kapcsolatban.

A Magyar Nukleáris Társaság szakcsoportjaként működő WIN Magyarország ennek érdekében az elmúlt évben igen sok vendéget hívott és fogadott a Paksi Atomerőműben – derült ki Endrei Katalin elnök beszámolójából. Elmondta, hogy több település polgármesterét, így például a megyei jogú városok vezetőit, Komárom komplett városvezetését, gyógyszerészeket, orvosokat, egyetemi vezetőket hívtak meg. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) meghívására Magyarországon tartózkodó ERRA világszervezet 19 nemzet képviselőjéből álló küldöttsége ugyanúgy vendégük volt, mint 35 hátrányos helyzetű gyermek, akik az Ökomenikus Segélyszervezeten keresztül jutottak el Paksra és kerültek játékos módon közelebb az atomenergiához.

Endrei Katalin beszámolt arról is, hogy emlékezetes volt a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, Tuzson Bence és munkatársai látogatása. – Számukra komoly érveket adtunk arra, hogy érdemes támogatni a nukleáris fejlesztéseket – vázolta az elnök, hangsúlyozva, hogy véleménye szerint nekik, felelős nőknek, képviselni kell azt, hogy olyan energiahordozókat kell preferálni, amelyek a fenntarthatóságot szolgálják, nem károsítják a környezetet. Hozzátette: az elektromos közlekedés fejlődésével újabb és újabb piacok nyílnak meg, ezért nem kérdés, hogy szükség van-e újabb blokkokra.

A szervezet másik elnöke, Szabó Ágota arról számolt be, hogy elsősorban a személyes visszajelzésekből tudják, hogy jó úton járnak. – Minden alkalommal megismétlődik, hogy eljönnek hozzánk negatív vagy semleges világképpel és ez a látogatás végére megfordul. Ez minket is feltölt – fogalmazott.

A WIN elviszi az erőmű és az atomenergia jó hírét

Miután mindenki eljönni nem tud, a WIN-es hölgyek is sokfelé megfordulnak, s elviszik a Paksi Atomerőmű, az atomenergia jó hírét. Konferenciákon, fesztiválokon, iskolákban hallhatnak tőlük közérthetően a nukleáris energiáról. Utóbbi helyeken – mint Ágota mondta – igyekeznek a fiatalokat terelgetni a pályaválasztásban is. Arról is tájékoztatott a WIN Magyarország elnöke, hogy erre az évre is beütemezték szokásos feladataikat, de szeretnék tovább erősíteni pozíciójukat a taglétszám növelésével ugyanúgy, mint a szakmai szervezetek körében.

Miként a szervezet évértékelő találkozóján konstatálták: fontos visszajelzés a WIN tagsága számára, hogy „Az atomerőmű kormányzati és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül” Endrei Katalin Héliosz-díjban részesült. A díjat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2001-ben alapította, hogy általa ismerje el az erőmű biztonságos üzemeltethetősége, a jövőbeni célok elérése és a társadalmi kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységet.