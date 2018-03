Jól teljesített Szekszárd és a gazdaság szereplői

A megyeszékhely vállalkozóinak rendezett fórumot a szekszárdi önkormányzat a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A XI. alkalommal megrendezett, hagyományosan nívós rendezvényen a város költségvetése, valamint a küszöbön álló fejlesztések volt a téma.

A megyeszékhely tavalyi gazdálkodása és idei költségvetése egyaránt kiemelt téma volt azon a hagyományos fórumon, amelyet csütörtökön este tartott a város a gazdaságát meghatározó szereplőknek a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. Ács Rezső polgármester nemcsak a legfontosabb mutatókkal ismertette meg a vállalkozások képviselőit, hanem a tendenciákat is vázolta hallgatóságának. A prezentációból kiderült: az irány kifejezetten jó, a bevételek tekintetében az önkormányzat idén is elsősorban a helyi adóból befolyt összegre támaszkodhat. Ez azért fontos, mert nem címkézett pénzekről van szó, így ezeket Szekszárd szabadon használhatja fel, és arra fordítja, ami a közösség szempontjából a leginkább üdvös. Az előadásból kiderült: nemcsak a város teljesített jól, de az itt működő vállalkozások is, hiszen többségük előre tudott lépni. Ács Rezső szerint a város gazdasági életének szereplői fegyelmezetten vesznek részt a közéletben, jó adózók, és egyre fontosabbnak tartják, hogy erősítsék társadalmi szerepvállalásukat is, mindezekért köszönet illeti őket.

A helyi adónemeket illetően elmondta, hogy a legjelentősebb az iparűzési adó, amelyből 2018-ra 2,3 milliárd forint bevételt terveznek, az összes többiből több, mint ötszázmillió folyik be a város kasszájába. Kiderült, az idei költségvetési főösszeg tizenkétmilliárd forint fölött van, ennek negyven százalékát fordítja az önkormányzat fejlesztésre. Nagyot lép előre a megyeszékhely 2018-ban a városüzemeltetés területén, hiszen a valamivel több, mint egymilliárdra tervezett összeg csupán egynegyedét fedezi az állami támogatás. A ciklus szintű mérleg azt mutatja, hogy 2014-től a város vagyona tizenegymilliárd forinttal nőtt – így már meghaladja az 57 milliárdot – és a tavalyi évet úgy zárta a település, hogy volt pénz a számláján.

Út és járdafelújításra ötvenmillió forint jutott, százötven új parkolót alakítottak ki, huszonegy új buszmegállót épített az önkormányzat, a családok átmeneti otthonát is korszerűsítette a múlt esztendőben. Ács Rezső arról tájékoztatta a vállalkozókat, hogy Szekszárdon a családok éve lényegében már tavaly elkezdődött, hiszen több olyan fejlesztést hajthattak végre, amely a családok életminőségét javítja. Ilyen volt az ovifoci és a sulifoci program, amellyel a labdarúgó szövetség, társasági adójukkal a szekszárdi vállalkozások és a város elérte, hogy három óvodában, valamint két iskolában műfüves pálya épüljön. A Garay iskolában felújították a tornatermet és az öltözőket, a Dienes iskolában az öltözőket, a Garay gimnáziumban és a Babits iskolában a kosárlabda szövetség támogatásával kosárlabda pályákat alakítottak ki. A Baka és a Dienes iskola energetikai korszerűsítésére TOP forrást is felhasználhat a város, utóbbit illetően viszont jelentős önerőt vállalt. Turisztikai fejlesztést is hoz a Sió-projekttel a TOP, de ami a vállalkozásokat leginkább érinti az az ipari park korszerűsítése, bővítése.