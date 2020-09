Valóban, már a huszonnegyedik órában vagyunk

Németh Lajos meteorológus az éghajlat vészes változásáról tartott előadást pénteken Bonyhádon.

Mi lesz veled Föld, mi lesz veled éghajlat? Ezzel a címmel tartott előadást pénteken Bonyhádon, a művelődési központban Németh Lajos meteorológus. Az országszerte jól ismert, közkedvelt időjós készséggel nyilatkozott lapunknak, választ adva a feltett kérdésre.

– Az elmúlt néhány évtizedet megfigyelve azt tapasztaljuk, hogy valami megváltozott Magyarország éghajlatában – mondta a meteorológus. – A négy évszak között kezdenek elmosódni a határok. A tél egyre enyhébb, mediterrán jellegű, borongós, párás, ködös, de mentes a tartós fagytól. A nyár pedig mind forróbbá válik, aszályos időszakot okozva. Ez a klímaváltozás nyilvánvalóan hatással van a növényzetre és az állatvilágra. Sokszor hallom a megjegyzést, hogy mióta világ a világ, azaz több milliárd év óta mindig volt éghajlatváltozás a Földön. Egykoron a két sarkvidék is jégmentes volt.

Ez igaz. Csakhogy százmillió évekkel ezelőtt, ha víz alá merült egy óceáni sziget, az nem jelentett gondot az ember számára, mivel még nem létezett ember. Manapság viszont, ha több csendes-óceáni sziget elmerül, amire a tengerszint-emelkedés miatt minden esély megvan, akkor az ott élő embereknek el kell valahová költözniük. A kilencedik-tizedik században a vikingek nyugat felé hajózva rábukkantak egy óriási szigetre. A dús fű láttán ezt az újonnan felfedezett területet elnevezték zöld szigetnek, azaz Grönlandnak. Le is telepedtek itt sokan. Azután a tizennegyedik-tizenötödik századi kis jégkorszak idején – amikor még az Adriai-tenger északi része is befagyott – a szigetet hó és jég borította be. Az ottani vikingek, mármint akik túlélték ezt a komoly változást, elvándoroltak. De ebben az időben még volt hova menni, mert rendelkezésre álltak ember által ritkán lakott és a természet által megélhetést biztosító vidékek.

Az éghajlatváltozás miatt a közeljövőben ugyancsak újabb és újabb tömegek indulnak meg az élhető helyszínek felé. Történik ez úgy, hogy egyre többen vagyunk a Földön, és nem látom a gyökeres változást az eddigi gyakorlathoz képest. Ehelyett tovább tart például az esőerdők irtása. Megkerülhetetlen kérdés, hogy sikerül-e megállítani az általános felmelegedést, mert immár valóban a huszonnegyedik órában vagyunk.

Borítóképünkön: Németh Lajos a bonyhádi művelődési ház színpadán Vizin Balázzsal