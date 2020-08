Valószínű, hogy idén nem lesznek hagyományos tanévnyitók

Valószínűleg csak az elsősöket köszönti ünnepségen az igazgató a szekszárdi Baka iskolában, és kizárólag a szüleik lesznek hivatalosak. Pál Tibor igazgatóhelyettestől azt tudtuk meg, hogy az első három óra szeptember elsején mindig osztályfőnöki, várhatóan a többi osztályt így ekkor a tantermekben keresi fel az iskola vezetése.

Sok a bizonytalanság a tanévnyitókkal kapcsolatban, több intézményvezető, akit megkerestünk elmondta, kivárnak az utolsó pillanatig, és akkor hoznak döntést. Még az olyan kis iskolákban, mint a medinai, ahova tizenöt kisgyerek jár, sem könnyű határozni. Lindauer Zsuzsanna tagintézményvezető-helyettes arról tájékoztatott, szeretne egy rövid ünnepséget tartani szabadtéren. Szerinte a gyerekek, és persze a szülők, úgy még nem várták soha a tanévkezdést, mint ebben a nehézségekkel teli 2020-as esztendőben. Szerinte szomorú, hogy nem volt tanévzáró, elmaradt a kirándulás, de a szabályokat eddig és ezután is követni fogják.

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában valószínűleg szintén lesz tanévnyitó szeptember elsején reggel nyolc órakor, ahova a tanulók és a tantestület tagjai mellett az elsősök szülei hivatalosak. Pulainé Galambos Erika intézményvezető azt is elmondta, szerencsés helyzetben vannak, hiszen szellősek a tantermeik, a tárolószekrények a folyosón állnak, így könnyebb lesz betartani az előírásokat. Ezután a sorakozóknál nagyobb távolságokat tartanak, textil kéztörlő helyett pedig papírt használnak.

A szekszárdi Dienes iskolában, mivel minden teremváltásnál fertőtleníteni kell, megoldják, hogy a felsősöknek állandó termük legyen, ez az ötödikesek esetében már így volt. A biztonsági előírásokról az igazgató, Prischetzkyné Márkus Emőke a szülőket is tájékoztatni szeretné. Hagyományos tanévnyitó valószínűleg itt sem lesz, bár végleges döntés még nincs. A kis elsősöket ugyanakkor szeretnék a szokásos módon befogadni, amelynek fontos eleme, hogy megkapják iskolai jelvényüket.

A ballagás is más volt az idén, és sok kellemes iskolai program elmaradt

Volt olyan pedagógus, aki azt mondta, hogy a veszélyhelyzet legnagyobb vesztesei a gyerekek voltak, akiknek sok megszokott, jó programról kellett lemondaniuk. A nyolcadikosok nem a megszokott módon ballagtak, volt, ahol osztályonként oldották meg a búcsúzást, máshol az egész évfolyam köszönt el az iskolától, ám a szülők nem léphettek be a kapun. A koronavírus-járvány miatt az intézmények a ballagásokhoz hasonlóan voltak kénytelen az évzárókat is megszervezni, sok helyen osztályonként kapták meg a gyerekek a bizonyítványokat. Ezeken az alkalmakon jobbára a szülők is jelen lehettek.