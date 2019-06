Változatlanul azt kérik mindenkitől, hogy a kutyát ne etessék

Orvosi segítséggel szeretnék befogni azt a kutyát, amely Érténytől nem messze, egy hídon lakik április óta. Kovács Anett, a Tamási Állatbarátok egyik alapítója elmondta: nagy gond, hogy elhalmozzák az ebet élelemmel, ugyanis pont az ételébe szeretnének nyugtatót helyezni, hogy be lehessen fogni. Jelen helyzetben viszont ez nem lehetséges, pedig befogadót is találtak már neki.

A Tamási Állatbarátok körét magánszemélyek alkotják, de mint azt Kovács Anettől megtudtuk, idővel szeretnének egyesületté alakulni. A tagok jelenleg is hét kutyáról gondoskodnak, akiket ideiglenesen helyeztek el, és oldottak már meg az értényi ebéhez hasonló helyzetet. Tamási-Kishenyénél szintén forgalmas és így veszélyes helyen kóborolt egy kutya, amely szerencsére bejárt egy házhoz, ennek köszönhetően tudták befogni.

Az értényi esetben felmerült az is, hogy bejegyzett állatvédő szervezet segítségét kérik. A környékbeli önkormányzatok, köztük az értényi is, kapcsolatban állnak a székesfehérvári Alpha-Vet Kft.-vel, szoros közreműködésben az ASKA Alapítvánnyal, amely kóbor ebek befogásával foglalkozik, és őket is többször látták el jó tanáccsal.

Egyelőre viszont mindenkitől azt kérik, hogy ne etessék az értényi gazdátlan kutyust, ha jót kívánnak neki.