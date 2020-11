Van, ahol nincs koronavírusos, máshol online oktatnak

A tamási oktatási intézményektől kértünk tájékoztatást arról, hogy hogyan és milyen módon érinti a pedagógusokat, a diákokat és az intézményeket a koronavírus-járványveszély.

A Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda részéről Pécsi Gábor igazgató tájékoztatta lapunkat. Ismertette, hogy az óvodájukban a járvány elkerülte őket a megfelelő védekezésnek is köszönhetően. A hétfői pedagógustesztek mindenkinél negatívak voltak. Az általános iskolájuk alsó tagozatában folyamatos a tanítás, hiszen a megfelelő egészségügyi védekezés és a folyamatos fertőtlenítés következtében őket is elkerülte a járvány.

A hétfői teszten minden kollégájuk negatív lett. A gimnázium felsőbb évfolyamain november tizenegytől digitális tanrend szerint akadálymentesen zajlik a tanítás. A kollégák egy része az iskolában tartja a digitális videóórákat, a veszélyeztetettek a törvénynek megfelelően otthonról végzik az oktatást.

Egy informatikus kollégájuk lett pozitív a múlt hét kedden, ezért az operatív törzs elővigyázatosságból tíz napra elrendelte az alsóbb évfolyamokon az online tanítást. Az ott tanító kollégák is online videó kontaktórákon tartják az órákat. Még a testnevelésórákat is sikerült órarend szerint online megtartani. A hétfői teszteléseknél minden pedagógus negatív lett. Egy kollégát találtak pozitívnak, aki egyébként otthoni digitális oktatást folytat. Így tehát hétfőn nyugodt szívvel, és biztonságosan kezdhették el az előrehozott érettségit, amit szerdán az eredményhirdetéssel fejeztek be. Azon hetvenegy diák vett részt, és a bizottság középszinten összesen kilencvenkilenc szóbeli feleletet értékelt. November huszonötödikétől, szerdától már „rendes” online oktatás zajlott az egész iskolának, és a karanténban lévő négy osztály november harmincadikán, jövő hét hétfőn kezdi a gimnáziumban a kontaktórákat.

– Az első pillanattól kezdve minden egészségügyi protokollt betartottunk. Folyamatos volt a napközbeni óránkénti mindenre kiterjedő részletes fertőtlenítés. Így tehát bennünket a járványveszély csak minimálisan érintett. Továbbra is fontosnak tartjuk a megfelelő egészségügyi védekezést és nagy szeretettel várjuk a negyedikesek és nyolcadikosok adatlapjait december 4-ig, akik hozzánk jelentkeztek központi felvételi írásbeli vizsgára – ismertette Pécsi Gábor igazgató a tájékoztatásában.

A tamási Arany­alma Waldorf Általános Iskola és AMI intézményből Schmidt-Mézes Mónika iskolaképviselő tájékoztatta lapunkat:

– Iskolánk nagyon kis létszámú, mindössze 26 tanuló és maroknyi pedagógus létszámmal működik. Igyekszünk betartani minden szabályt, felületi fertőtlenítést végzünk kétóránként. A hűvösre forduló idő ellenére a lehető legtöbbet tartózkodunk a friss levegőn, ezzel is erősítve immunrendszerünket.

A családokat kérjük a szelíd megelőző immunerősítésre illóolajokkal, természetes vitaminokkal. Iskolánk pedagógusai hétfőn átestek az első tesztelésen, szerencsére mindenki „negatív” eredménnyel, így továbbra is folytatódhat a tantermi tanítás.

A legnehezebb számunkra, hogy a közösségi életet nem tudjuk úgy szervezi, megélni, ahogyan az a vírushelyzetet megelőző időben volt. Iskolai ünnepek, közös együttlétek maradnak el, vagy szűkülnek be az iskola falain belülre. De bízunk benne, hogy ezen az embert próbáló időszakon is túl tudunk lendülni a közösség erejével – ismertette.

Telefonos megkeresésünkre válaszul a következő tájékoztatást tudta adni a Tamási Würtz Ádám Általános Iskola és AMI képviseletében Kövér István intézményvezető-helyettes:

– Iskolánk, a Tamási Würtz Ádám Általános Iskola és AMI felső tagozatán a mai naptól, november 26-a, csütörtöktől, a jövő hét péntekéig, december 4-ig átálltunk digitális oktatásra.

Az intézmény felső tagozatos tantestülete közt több igazolt fertőzött és tesztre váró kolléga van. A gyerekek közt is van igazoltan pozitív fertőzött. Egyéb okok miatt is vannak táppénzen néhányan, ezért a hiányzások magas száma és a megbetegedések növekedése tette ezt az intézkedést szükségessé – tájékoztatta lapunkat.

Borítóképünk illusztráció